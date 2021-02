Mozartwoche

Alle Berichte von der Mozartwoche Liebes Lied

f Share Tweet KULTUR – VIRTUELL 05/02/21 „Es geht in meinen Liedern um ambivalente Liebe, Enttäuschungen, Sehnsüchte, Wut und manchmal auch um die Angst, am Leben zu scheitern“, sagt Christoph Lindenbauer. Wut und Enttäuschung wird er in den letzten Monaten öfters mal empfunden haben, musste er doch den Start seines neuen Programms Liebes Lied schon vier (!) Mal verschieben. Von Reinhard Kriechbaum So geht’s Musikern in diesen unerfreulichen Zeiten: „Die Uraufführung der neuen Lieder war schon für Mai 2020 geplant“, erzählt Lindenbauer. Diese wie auch die dann immer wieder ins Auge gefassten Termine sind wegen der Pandämie ins Wasser gefallen. Aber jetzt machen Christoph und Ilona Lindenbauer, die mit Bernie Rothauer ein Trio bilden ernst, wenn auch vorerst nur online: Heute Freitag sind sie Local heroes im Rockhouse. Zuvor zwei Vokalistinnen mit Band aus Wien, Dua Plicity. Als Lieder-Schreiber (Texte und Musik) setzt Lindenbauer auf einen transparenten Klang, „entgegen allen Sounddesign-Trends“, betont er. „Kratzige E-Gitarre mit knackigem Drum-Set zu wütenden oder witzigen Texten erinnern an deutschen Punk und Garagenrock. Dann wieder klingt Liebes Lied lyrisch und weich, oft sogar zärtlich und zerbrechlich. Da verwendet das Ensemble zwei akustische Gitarren oder feine Perkussion-Begleitung. Manchmal kommt ein Keyboard dazu und bringt die Melancholie mit.“ Zu Christoph Lindenbauer und seiner Frau Ilona (deren wandelbare Stimme wir schon öfters bewundert haben) hat DrehPunktKultur eine freundschaftliche Beziehung: Schließlich sind die beiden ja auch Kollegen. Ilona Lindenbauer macht Öffentlichkeitsarbeit im Musikum, und Christoph Lindenbauer war im ORF-Landesstudio Salzburg und dann anderthalb Jahrzehnte lang für die APA als Musikjournalist tätig. Zur Zeit ist er Kultur-Redakteur und Chef vom Dienst für das Kulturformat des Senders RTS. Und die Hoffnung auf Live-Konzerte stirbt natürlich zuletzt: „Aktuell ist das erste Konzert vor Publikum jetzt für 10. April im Halleiner Pan Cafe angesetzt.“ Vielleicht schaut's nach Ostern ja wirklich schon besser aus. Im Rockhouse spielt man heute Freitag (5.2.) für Kamera und Mikrophone von FS1, aber die Local-heroes-Termine werden auch vor Publikum nachgeholt. Liebes Lied ist mal für den 2. Juli vorgesehen. Als Appetitanreger das Lied „Der König“

Das Local-heroes-live-streaming-Konzert im Rockhouse beginnt heute Freitag (2.1.) um 19.30 Uhr. FS1 überträgt, das Video bleibt online. Bilder: Rockhouse Weiter >