HINTERGRUND / KLANGREISEN 18/03/21 Niemand macht sich ernste Hoffnung auf unbeschwertes Reisevergnügen demnächst. Reisen im Kopf ist Selbstbetrug, soll Nietzsche, kein Vertreter unbeschwerter Lebenslust, gesagt haben. Allem zum Trotz: Die Uni Mozarteum erweckt einen Erfolgs-Zyklus zu neuem Leben und lädt ab 23. März wieder ein zum KlangReisen. Digital im Stream – aber immerhin. Von Heidemarie Klabacher Gastierten ab 2012 international tätige Künstlerinnen und Künstler bei den KlangReisen, sollen nun Studierende oder Absolventinnen und Absolventen der Universität Mozarteum die acht Konzerte bestreiten. Junge Leute, „die am Beginn ihrer Karriere in der internationalen Klassikszene stehen". Mit Programmen, „die von spannenden Gegensätzen geprägt sind", will Lukas Hagen, der Leiter des Kammermusikinstituts am Mozarteum, „die Vielfalt der Kammermusik-Literatur in verschiedensten Genres" zeigen. Flöten, Rosen, Zaubersprüche. Ein Fest der Streicher. Das irdische Leben... Malerische Titel fand. DrehPunktKultur, ein begeisterter KlangReisender, über die Jahre für die vielfältigen Konzerte. Zwischenzeitlich wurde pausiert, nun soll der Kammermusik-Zyklus KlangReisen im Solitär wieder Fahrt auf nehmen. Musikalischer Leiter ist wieder Lukas Hagen. Nachgeschlagen im Archiv: „Ohrensessel. Stehlampe. Glühendroter Plafond: In die Studierstube des Dr. Heinrich Faust führte das erste Konzert in der neuen Kammermusikreihe der Universität Mozarteum: KlangReisen heißt der Zyklus im Solitär, erste Station machte das Merlin Ensemble Wien zusammen mit Burgschauspieler Martin Schwab", schrieb DrehPunktKultur im Oktober 2012. Eine Stichprobe vom Oktober 2014, aus der Rezension von Horst Reischenböck: „Ein vielversprechender Auftakt zum bereits dritten Jahrgang des von Lukas Hagen initiierten Zyklus KlangReisen im Solitär der Universität Mozarteum: Pierre Amoyal, seit dem Vorjahr hier in Salzburg Professor für Violine, präsentierte die von ihm gegründete Camerata de Lausanne." Oder DrehPunktKultur-Mitarbeitern und Stimmexpertin Elisabeth Aumiller 2018: „Die lyrisch-dramatische Sopranistin Camilla Nylund, in Finnland geboren, weltweit erfolgreich in allen bedeutenden Opernzentren und erfahren in den tragenden Partien des sogenannten jugendlich-dramatischen Fachs, beeindruckte das Auditorium mit einem anspruchsvollen Lieder-Programm iin einem Klangreisen-Konzert im Solitär der Uni Mozarteum." Nun also soll es im Solitär mit jungen Künstlerinnen und Künstlern weitergehen. Acht Konzerte im Zyklus sind vorgesehen, begonnen wird im Stream. Am 23. März gastiert unter dem – wohl der aktuellen Situation geschuldeten ein wenig deprimierende – Motto Isolation das Amatis Trio mit Werken von Weinberg und Schumann. Natürlich im Stream via Website der Universität Mozarteum, aber dafür live. Begonnen wird die zweite Etappe der KlangReisen mitten auf dem schon längst steil verlaufenden Karriereweg dieser jungen Formation: Das Amatis Trio wurde im 2014 von der deutschen Geigerin Lea Hausmann, dem britischen Cellisten Samuel Shepherd und dem chinesisch-niederländischen Pianisten Mengjie Han gegründet. Bereits wenige Wochen später gewannen sie den Publikumspreis des Grachtenfestival-Concours in Amsterdam und den ersten Preis beim International Parkhouse Award at Wigmore Hall, gefolgt von Einladungen zu Debüts in Concertgebouw und Wigmore Hall. 2016 bis 2018 war das Amatis Trio Teil der BBC Radio 3 New Generation Artists, 2018 Teilnehmer an der Verbier Festival Academy in der Schweiz. 2018/19 war tourte das Amatis Trio im Rahmen des Rising Stars-Zyklus von ECHO, der „European Concert Hall Organisation" durch internationale Konzerthäuser. Auch die Debüt-CD mit Enescu, Ravel and Britten ist schon erschienen. Welcht Stationen nehmen die KlangReisen? Auf das Amatis Trio folgen, etwa im Monatsabstand mit Sommerpause, Adelphi und Javus Quartett, Beija-flor string quartet, Dostojevski Kwartet sowie je ein Duo-, Klarinetten- und Liederabend. Universität Mozarteum - Kammermusik Zyklus - KlangReisen ab 23. März - www.uni-mozarteum.at ; hier der Konzertkalender zum Download - www.uni-mozarteum.at Bilder: www.amatistrio.com