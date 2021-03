Aus der Stille, in der Stille

f Share Tweet KULTUR VIRTUELL 29/03/21 Das Stück von John Cage heißt 4'33''. So lange soll's dauern. Und wie es klingt? Falls Sie's nicht wissen, können Sie es hier in einer Version für Chor und Kammerorchester kennen lernen. Eine ultra-leise Angelegenheit mit dem Ensemble BachWerkVokal unter Gordon Safari. Von Reinhard Kriechbaum Die Sehnucht danach, wieder musizieren zu können, ist groß. „John Cage hat das in einem Aphorismus auf den Punkt gebracht, der wohl heute treffender denn je ist: Begin anywhere“, sagt der evangelische Kirchenmusiker und Leiter von BachWerkVokal, Gordon Safari. Also beginnt man „anywhere“. Also mit John Cage. Was ist eigentlich nahe liegender als dessen legendäres Stück 4'33''? Damit hat sich John Cage (1912-1992) im Jahr 1952 in die Musikgeschichte eingeschrieben, „indem er uns die musikalische Dimension von Stille offenbart“, wie es Gordon Safari formuliert. Kein Ton – das ist also die Antithese zu Musik. Der Gedanke lag damals in der Luft. Cages Freund Robert Rauschenberg stellte ein Jahr zuvor eine Serie White Paintings her, scheinbar „leere“ Leinwände (obwohl mit weißer Farbe bestrichen), die sich aufgrund wechselnder Lichtverhältnisse jedoch verändern. Dieses Phänomen war für John Cage eine wichtige Inspirationsquelle, wie er später immer wieder ausführte. „Kunst, die ihre eigene Aussage macht, ureigene Gefühle und Emotionen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern weckt“, so Gordon Safari. „Ein Stück, wie für diese Zeit geschrieben.“ Wie 4'33'' funktioniert? Es ist tatsächlich ein dreisätziges Stück, Notenlinien, Taktstriche, sogar genaue Metronom-Tempoangaben – aber kein Notenzeichen. Dafür höchste Flexibilität. Man kann es nicht spielen, nicht singen, allein oder in der Gruppe... Für diese Aufnahme ist man in die Kollegienkirche gegangen. Zum Schweigen des Ensembles kontrastiert ein im Hintergrund sanft im Luftzug sich bewegender Vorhang von dem Künstler Michael Hofer-Lenz. Und warum dauert der Youtube-Film nicht genau vier Minuten und 33 Sekunden, sondern fünf Minuten und 36 Sekunden? Nicht, weil die Tempi verschleppt würden, sondern weil Vorspann und Nachspann eben auch ihre Zeit benötigen. Und die Satzpausen, nicht zu vergessen... John Cage, 4'33'', mit dem Ensemble BachWerkVokal unter Gordon Safari

www.bachwerkvokal.com