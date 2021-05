Musik allein ist nicht genug

f Share Tweet MOZARTWOCHE 2022 19/05/21 Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Geldquelle Mozart Museen war ein Jahr lang versiegt. Saisonkonzerte gibt es nicht mehr, der künstlerische Leiter ist schon weg. Der kaufmännische Geschäftsführer auch bald. Das Gebäude eine Baustelle... Die Wogen gehen hoch bei der Stiftung. Als Fels in der Brandung präsentiert Rolando Villazón mit überbordener Begeisterung die Mozartwoche 2022. Von Heidemarie Klabacher Der pausbäckige Wind, der das Schifflein der Mozartwoche 2020 liebevoll vor sich her gepustet hat, ist zum Sturm angewachsen. Die Internationale Stiftung Mozarteum bewegt sich auf rauer Post-Corna-See. Das Sujet zur Mozartwoche 2022 zeigt keinen Orkan, sondern – auch sehr stimmig – Balance- und Drahtseilakte. Musik allein ist nicht genug für Intendant Rolando Villazón. Er programmiert weiterhin die ganze Palette von Pantomime, Tanz und Puppenspiel bis hin zu Film und Talk oder Lotería Mozartiana und Mariachis. Im Zentrum des Musikprogramms stehen Mozarts Werke für Streichinstrumente. Sechzig Veranstaltungen (dazu zählen aber auch Aufführungsreihen) stehen auf dem Programm der Mozartwoche von 27. Jänner bis 6. Februar 2022. Das Pressegespräch fand heute Mittwoch (19.5.) ganz analog im Tanzmeistersaal und als Live-Stream statt. Ihr Mozartwochen-Debüt feiert Anne-Sophie Mutter mit gleich drei Terminen, zweimal als Kammermusikerin und einmal als Solistin im Wiener Philharmoniker-Konzert unter Robin Ticciati zusammen mit dem Bratschisten Vladimir Babeshko mit der Sinfonia concertante KV 364. Lisa Batiashvili feiert, mit dem Violinkonzert KV 219, ebenfalls ihr Debüt als Solistin im Konzert des Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von François Leleux. Emmanuel Tjeknavorian ist der Solist im Eröffnungs- wie im Abschlusskonzert und spielt zusätzlich im Format „Briefe und Musik“. Così fan tutte in einer szenischer Einrichtung von Rolando Villazón präsentiert die Cappella Andrea Barca unter der Leitung von András Schiff. Daniel Barenboim und die Wiener Philharmoniker setzen ihren Zyklus mit späten Symphonien und Klavierkonzerten fort. Das Mahler Chamber Orchestra und Mitsuko Uchida sind mit späten Klavierkonzerten und der Serenata notturna zu Gast. Die Akademie für Alte Musik Berlin und die Geigern Midori Seiler spielen frühe Symphonien von Wolfgang Amadé und Leopold Mozart. Jordi Savall und Le Concert des Nations stellen ihre Lesart der drei letzten Symphonien Mozarts zur Diskussion. Das Ensemble L’Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluhar kommt für eine konzertante Aufführung von Il re pastore. Im Eröffnungskonzert leitet Speranza Scappucci, ebenfalls ein Debütant, das Mozarteumorchester, Solisten sind neben Emmanuel Tjeknavorian, die Mezzosopranistin Emily D’Angelo und der Bariton Michael Volle, beide erstmals zu Gast bei Mozartwoche. Das Abschlusskonzert leitet Riccardo Minasi. Die Camerata Salzburg gestaltet ein Akademiekonzert mit dem Harfenisten Xavier de Maistre, dem Mandolinisten Avi Avital und dem Bariton Rafael Fingerlos unter der Leitung von Ivor Bolton. Gregory Ahss leitet ein weiteres Camerata-Konzert mit der Solistin Janine Jansen. Auch der Bereich Kammermusik ist üppig programmiert: Renaud Capuçon, Gérard Caussé und Julia Hagen spielen Duos und ein Divertimento, das Hagen Quartett, wenig überraschend, Streichquartette. Vater-Sohn-Duo Barenboim und Barenboim spielen Violinsonaten. Das Quatuor Van Kuijk und Adrien La Marca präsentieren alle Streichquintette Mozarts. Das Quintett Philharmonic Five, darunter drei Mitglieder der Wiener Philharmoniker, debütiert bei der Mozartwoche. Kristian Bezuidenhout, Isabelle Faust, Simone Jandl und Christoph Dangel musizieren Trios und Klavierquartette. Christoph Koncz auf Mozarts Klotz-Geige und Jory Vinikour am Hammerklavier spielen frühe Violinsonaten. Sir András Schiff bringt Klaviersonaten. Mit der Reihe „Trazom!“ geht die Mozartwoche an andere Schauplätz Pùnkitititi! aus der Mozartwoche 2020 kehrt in das Marionettentheater zurück. Im Oval kommt mit Der kleine Mozart eine Familien-Produktion. Kammermusik erklingt auch im DomQuartier. In der SZENE Salzburg macht das Mime-Theater mit Magic Mozart Station. Mozart Kinderorchester, Sinfonieorchester der Universität Mozarteum und ein Projekt mit der kolumbianischen Iberacademy Medellín bringen junge Leute auf die Bühne. Bilder: Stills; Ausschnitte aus dem Sujets der Mozartwochen 2020 und 2022; T-Association/The-Sankei-Shimbun (1); Maike-Helbig (1) wwww Weiter >