Orchester ganz nah

f Share Tweet MOZARTEUMORCHESTER / SAISON 2021/22 10/06/21 Schwerpunkt neben den Abo-Konzerten und den „Heimspielen“ zum dreißigjährigen Bestehen des Orchesterhauses ist in der kommenden Saison die Kooperation des Mozarteumorchesters mit dem Blasmusikverband. Der Pianist Herbert Schuch wurde als Artist in Residence gewonnen. Von Heidemarie Klabacher Seit dreißig Jahren, wie die Zeit vergeht – gibt es das Orchesterhaus im Nonntal, schräg gegenüber dem Schauspielhaus Salzburg im ehemaligen „Petersbrunnhof“. Die Heimspiele des Mozarteumorchesters im Orchesterhaus waren im Corona-Jahr Lichtblicke und Erinnerung an die fast vergessene Option „Live-Konzert“. Das Format wurde beibehalten und erweitert. Im Rahmen der Heimspiele im „Kulturbezirk Nonntal“ könne das Orchester ganz aus der Nähe erlebt werden. Orchesterdirektor Siegwald Bütow heute Donnerstag (10.6.) bei der Präsentation des Jahresprogrammes. Festspiele. Mozartwoche. Donnerstagskonzerte (wegen des Umbaus im Großen Saal in der Großen Aula). Sonntagsmatineen. Opernorchester im Landestheater. Gastspiele: Der Terminkalender des Mozarteumorchester Salzburg ist wieder voll. Andrew Manze und Constantinos Carydis leiten zwei der insgesamt fünf Sonntagsmatineen im Großen Festspielhaus, drei leitet Chefdirigent Riccardo Minasi persönlich. Der Programmbogen spannt sich zwischen Peter Eötvös Dialog mit Mozart – Da Capo für Orchester (2016 geschrieben für das Mozarteumorchester) und Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin in einer Instrumentierung der Orchesterfassung von Jakob Gruchmann. Die Donnerstagskonzerte, jeweils in Doppelterminen im Orchesterhaus und in der Großen Aula leiten Riccardo Minasi, Roberto González-Monjas (Leitung & Violine), Ivor Bolton, Luigi Piovano (Leitung & Violoncello ) und Jörg Widmann. Insgesamt gibt es acht Heimspiele im Orchesterhaus teils mit Gästen oder Mitgliedern des Mozarteumorchesters. Dazu kommen vier Heimspiele Kammermusik und insgesamt vier Mal Heimspiel PIANOpiano als Neue Konzertreihe für Groß und Kleinvon und mit „Artist in Residence“ Herbert Schuch. Bild: Felix Broede www Weiter >