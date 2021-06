Barocke Hängung

STIFTUNG MOZARTEUM / KLANGKARTON 22/06/21 klangkarton ist seit dreizehn Jahren das Stichwort fürs Kinder- und Jugendprogramm der Stiftung Mozarteum. Man erreicht damit rund 10.000 junge Leute pro Jahr. In der Saison 2021/22 hat sich das Vermittlungsprogramm der Stiftung Mozarteum dem Thema Barock und seiner Vielfalt verschrieben. Das Thema „Barocke Hängung" verknüpft als roter Faden die 54 Konzerte sowie die Workshops, Führungen und Projekte. klangkarton gehört damit zu den umfassendsten Musik- und Museumsvermittlungsprogrammen in Salzburg. Die „Barocke Hängung", darunter versteht man, dass Bilder dicht neben- und übereinander gehängt wurden. Das war im 17. und 18. Jahrhundert eine gebräuchliche Art, sich als Kunst-Versteher zu präsentieren. Die Versammlung berühmter Namen brachte „Glanz in die Hütte" des Herrschers und führte manchmal auch zur Bildung von gelehrten Gesellschaften verschiedener Fachrichtungen, den Akademien. Rund um das Motto „Barocke Hängung" hat der klangkarton ein kreatives, interdisziplinäres Programm zwischen barocken und modernen Verzierungen in Musik, Sprache und Objekten konzipiert: „Dieses offene Thema erlaubt es uns, spielerisch unsere unterschiedlichsten Inhalte in den einzelnen Bereichen Konzerte, Wissenschaft, Museen, Workshops, Projekte zu zeigen und inhaltlich in dieser Saison ganz konkret in verschiedenen Formaten dem Einfluss des Barock auf die Musik Mozarts nachzugehen", erläutert Antje Blome-Müller, die Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung der Stiftung Mozarteum. „klangkarton will einen Einblick in alle drei Bereiche der Stiftung Mozarteum – Konzerte, Museen und Wissenschaft – geben und spricht Familien mit Kindern und Jugendlichen aller Altersstufen, Krabbel- und Kindergartengruppen, Schulen, Auszubildende, Student*innen und junge Erwachsene gleichermaßen an." Das Bazar Konzert „Barocke Inspirationen" zeigt Jugendlichen ab 16 Jahren sowie allen Interessierten, wieviel Barock in Mozart steckt (22.2.2022). Das Mozart Kinderorchester der Stiftung Mozarteum gibt im DomQuartier inmitten der Ausstellung „Natur wird Bild. Österreichische Barocklandschaften" beim Konzert „Blühende Musik-Gärten" einen Einblick in sein Können (18.12.2021). Innerhalb der Mozartwoche 2022 gibt es für alle Tanzbegeisterte ab 14 Jahren Gelegenheit, „live" beim Showing der neu gegründeten Initiative Plattform Tanz Salzburg dabei zu sein – einzige Voraussetzung: Sie müssen zu Mozart tanzen. Die Teilnehmenden erhalten ein qualifiziertes Feedback von einer Fachjury. Einige der überzeugendsten Tänzerinnen und Tänzer dürfen sich im Europark-OVAL vorstellen. Das Portfolio für die Jüngsten: Es sind zwanzig Mittendrin-Konzerte für Kinder unter vier Jahren vorgesehen (18 Familienkonzerte und zwei Konzerten für Krabbelgruppen). Achtzehn Lausch-Konzerte (für Kinder ab vier Jahren) sind für Kindergartengruppen und Familien gedacht. Für Volksschulkinder stehen dieses Jahr außerdem zehn Jeunesse Piccolo-Konzerte auf dem Programm. Workshops für Schulklassen sollen in den wissenschaftlichen Bereich der Stiftung Mozarteum führen und den Forschergeist anregen. Etwa mit Sherlock im Archiv oder Mach' mal Pause! Die Kunst der Stille und Pausen in der Musik. Auch die Museen bieten ein reichhaltiges Portfolio von Rock Me Amadeus übers Leben und Aufwachsen im Salzburg des 18. Jahrhunderts bis zu Study with Mozart, einem Workshop in englischer Sprache. Und a propos Study. Mozart macht MINT. Mathematik und Musik erleben, eine interaktive, vom Land Salzburg geförderte Ausstellung der Universitäten MOZ & PLUS (W&K), MINT:labs, Musikum Salzburg, Eliette und Herbert von Karajan Institut und dem klangkarton, findet im August in der Villa Vicina ihren Platz. Hier können Kinder und Jugendliche in den begleitenden Workshops Musik und Mathematik lebendig digital und analog verbinden. Das Mozart Kinderorchester wird 2022 zehn Jahre alt. Hier kommen regelmäßig rund sechzig junge Leute zwischen sieben und dreizehn Jahren zusammen. (ISM) Informationen zu den klangkarton-Veranstaltungen auf www.mozarteum.at – Karten für die Familienkonzerte gibt es im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum – Anmeldungen für Konzerte und Workshops sowie Informationen für Kindergärten und Schulklassen unter 0662 88 940 29, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Bilder: Stiftung Mozarteum Weiter >