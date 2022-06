Hundert und fünfundsiebzig Jahre

ORCHESTERPROJEKT 15/06/22 Mit dem Motto Der Weg ist das Ziel gibt Wolfgang Danzmayr, der 2003 das Orchesterprojekt ins Leben gerufen hat, den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit, auch der Genese eines Konzerts zu lauschen. Die Proben am Samstag und Sonntag (18./19.6.) in der Stadtgalerie Lehen sind öffentlich. Von Reinhard Kriechbaum „Unsere Proben können nach Lust und Zeitmöglichkeit still beobachtet werden", so Danzmayr, der das Konzert auch dem 100-Jahre-Jubiläum der 1922 in Salzburg gegründeten Internationalen Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) widmet. Ein wenig bekanntes Gustostück in diesem Programm ist das 1947 entstandene Duett-Concertino für Klarinette und Fagott, Streicher und Harfe, ein Spätwerk von Richard Strauss. Solisten sind Ferdinand Steiner (Klarinette) und Álvaro Canales Albert (Fagott). Wolfgang Danzmayr, der drei Jahrzehnte lang Leiter für den Bereich Musik und einige Jahre auch Leiter der Kulturredaktion im ORF-Landesstudio Salzburg, schenkt dieses Konzert aber auch sich selbst zum bevorstehenden 75. Geburtstag am 5. Juli. Zwei Uraufführungen sind zu hören, Stücke mit poetisch anregenden Titeln: Verzaubert. Heira erlebt Mozart und entschwindet ist ebenso wie die Orchesterfassung eines älteren Werks, Tristan und Isolde begegnen einander in der Kirche – hörst Du's nicht? In diesem Jahr entstanden. Gerne legt Danzmayr, der an der Wiener Musikhochschule Komposition bei Alfred Uhl, Dirigieren bei Hans Swarowsky und Elektroakustische Musik bei Dieter Kaufmann studiert hat, auch Hand an Stücke anderer Schöpfer. So kann man in der Stadtgalerie Lehen die Instrumentierung eines Satzes aus einer 1936 entstandenen Klaviersonate des im KZ umgekommenen Komponisten Viktor Ullmann hören und auch ein Stück aus dem Londoner Skizzenbuch von Mozart. Sogar eine Nummer der Beatles, Piggies von George Harrison, hat Danzmayr zum Instrumentieren angeregt. Arthur Schnitzler hat nicht nur gedichtet, von ihm stammt auch der Liebelei-Walzer, den Wolfgang Danzmayr 2004 für Orchester gesetzt hat. Beim Orchesterprojekt, das Danzmayr gemeinsam mit seiner Frau Veronika Danzmayr-Steinbach gegründet hat, geht es darum, Amateurmusikern durch Workshops zu fördern und ihnen an der Seite von Berufsmusikern Spielerfahrung zu bieten. „Die basiskulturell wie generationenübergreifend erarbeiteten Werke werden an verschiedenen Orten in Stadt und Land Salzburg öffentlich aufgeführt", erklärt Danzmayr, der auch mit literarischen Texten in Erscheinung getreten ist. Fürs Orchesterprojekt erhielt er 2017 eine Auszeichnung der Pro-Arte-Stiftung des Landes Salzburg. Konzert Orchesterprojekt, „Der Weg ist das Ziel" – Sonntag (19.6.) 16.30 Uhr Stadtgalerie Lehen. Eintritt frei. Öffentliche Proben am 18. Juni 10 bis 13 und 14.30 bis 17.30 Uhr und am 19. Juni 10 bis 13 und 14.30 bis 16 Uhr – orchesterprojekt.at Bild: Orchesterprojekt Weiter >