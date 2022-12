Ran an die Jugendlichen

f Share Tweet MOZ-ART-ZONE / SING ALONG CHORKONZERT 02/12/22 Acht Schulklassen mit insgesamt 150 Schülerinnen und Schülern aus den Mittelschulen Zell am See, Tamsweg und Lamprechtshausen haben am Mittwoch (30.11.) an einem Chor-Singprojekt an der Universität Mozarteum im Solitär teilgenommen. 25 Studierende des Fachs Chordirigieren unter der Leitung von Jörn Hinnerk Andresen, waren eingebunden und haben neue und alte, deutsche und englische Weihnachtslieder einstudiert, in kleineren Gruppen und mit allen Jugendlichen. Um die Mittagsstunde ist das Projekt ins erste Weihnachtslieder Sing Along Chorkonzert gemündet. Der Chorleitungs-Professor betont, dass dieses erste Chortreffen mit so vielen Schülerinnen und Schülern nicht das letzte gewesen sein wird. „Es war ein Experiment, das uns sehr gut gelungen ist und sich für alle Beteiligen mehr als gelohnt hat“, resümiert Andreas Bernhofer. Er ist Professor für Musikpädagogik an der Universität Mozarteum und federführend in der Konzeption und Organisation der Moz-Art-Zone. So heißt ein seit Oktober laufendes interdisziplinäres Musik- und Kunstvermittlungsprogramm am Mozarteum. „Besonders toll fand ich, dass bei diesem Konzert die Grenze zwischen Publikum und Aufführenden aufgelöst wurde, sodass sowohl die Jugendlichen als auch die Studierenden mal auf der Bühne und mal im Zuschauerraum waren.“ Katharina Anzengruber, Assistenzprofessorin für Musikpädagogik, hat vor allem die Stimmung in dieser Veranstaltung angesprochen. „Die Chorleitungs-Studierenden haben sich großartig auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen eingestellt.“ Die neuen Kunst- und Musikvermittlungsprogramme im Rahmen der Initiative Moz-Art-Zone betreffen ganz unterschiedliche Bereiche: So werden am kommenden Montag (5.12.) Jugendliche in die Galerie 5020 gehen und dort unter anderem von der Ausstellungsgestalterin Corina Forthuber etwas erfahren über „Alltagserfahrungen einer Stadt“. Am 15. Dezember kann im Großen Saal des Mozarteums die Generalprobe eines Chorkonzerts besucht werden, am 31. Jänner 2023 ist die Opernproduktion von Benjamin Brittens „The Turn of the Screw“ im Max-Schlereth-Saal das Thema. Bei den Angeboten der Moz-Art-Zone achtet man auch speziell darauf dass die Veranstaltungen nicht nur abends, sondern auch unter tags stattfinden, um sie gut in den Schulalltag integrieren zu können. (Universität Mozarteum)

Die MozArtZone Broschüre mit den aktuellen Angeboten für Schulklassen. Eintritt für Schüler 5 Euro (manche Veranstaltungen sind kostenlos). Anmeldungen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Bilder: Universität Mozarteum / Christian Schneider Weiter >