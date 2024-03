Auftritt auf großer Bühne als prägendes Erlebnis

MUSIKUM / ORCHESTERAKADEMIE 21/03/24 „Das Konzert im wunderschönen Großen Saal vor so viel Publikum war das allerschönste Erlebnis in meinem Leben", erzählt die achtjährige Marlene. Nach dem Auftakt-Konzert im Rahmen der Mozartwoche 2024 werden nun Junge Musikerinnen und Musiker für die nächsten Konzerte der neuen Orchesterakademie Salzburg gesucht. Von Heidemarie Klabacher „Ich war sehr stolz, dass ich mit elf Jahren in der Mozartwoche mitmachen konnte. Es motiviert mit anderen Kindern zu spielen", sagt Carlos. Seit er im Mozart Kinder Orchester spiele, spiele er „besser Geige". Tatsächlich seien die Konzerte im Großen Saal der Stiftung Mozarteum für viele de jungen Musikerinnen und Musiker „ein beeindruckendes Erlebnis und die größte Motivation beim nächsten Projekt wieder dabei zu sein", erzählt Antje Blome-Müller, die Leiterin der Orchesterakademie. Die Orchesterakademie Salzburg ist ein Projekt des Musikum in Kooperation mit dem Mozarteumorchester Salzburg, der Internationalen Stiftung Mozarteum und dem Salzburger Blasmusikverband, finanziert vom Land Salzburg. Die Orchesterakademie bietet allen musikbegeisterten jungen Musikerinnen und Musikern ein neues Auftritts- und Ausbildungsformat. „Ab sofort" werden junge Musikerinnen und Musiker für die nächsten Konzerte gesucht. Es geht um das Weihnachtskonzert am 22. Dezember geleitet vom Chefdirigenten des Mozarteumorchesters Roberto González-Monjas und umd das Konzert am 2. Februar 2025 im Rahmen der Mozartwoche 2025. Die Auditions für das „Mozart Kinder Orchester" (acht bis 14 Jahre) und für das „Junge Mozart Orchester" (14 bis 21 Jahre bzw. Bläser bis 26 Jahre) starten sofort. „Ich lade alle herzlich dazu ein mitzumachen" sagt der Landesdirektor des Musikum Thomas Aichhorn. „Neben den Auftritten in den beeindruckenden Konzertsälen wird das Arbeiten mit international bekannten Dirigenten und vor allem das gemeinsame Musizieren im Orchester ein unvergessliches Erlebnis werden" Neben der Musik habe der Zusammenhalt und die Freundschaft unter Gleichgesinnten große Bedeutung. „Zur Vorbereitung planen wir ein Proben-Camp, denn ein paar gemeinsam verbrachte Probentage bringen nicht nur den letzten Schliff für die Musik. Tag und Nacht zusammen zu sein und gemeinsam zu musizieren fördert die Gemeinschaft und ist für viele ein Highlight im Orchesterleben", so Antje Blome-Müller. Die Orchesterakademie wird aus dem Kulturbudget des Landes mit 225.000 Euro unterstützt. „Es ist ein einzigartiges Projekt für den musikalischen Nachwuchs in Salzburg. Junge Talente werden so bestmöglich gefördert", so der ressortzuständig Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll. Er hoffe, so Schnöll, „dass dieses Projekt über viele Jahre erfolgreich sein wird". Das Projekt bereichere „die Orchesterkultur im Land Salzburg für Kinder und Jugendliche, die Freude am Orchestermusizieren haben". Orchesterakademie Audition – Anmeldung ab Freitag (22.3.) – Einsendeschluss Audition ist am 26. Mai