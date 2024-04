Osterfestspiele Berichte von den Osterfestspielen

SALZBURGER KULTURVEREINIGUNG 02/04/24 Gefragt war ein neuer künstlerischer Leiter für die Salzburger Kulturvereinigung. „Gesucht war ein allen Salzburgerinnen und Salzburgern bekannter Name, der sowohl die lokale Kulturszene bestens kennt, als auch ein Künstler von Weltruf und internationaler Netzwerker ist", heißt es in der Presseaussendung. Die Wahl fiel auf Benjamin Schmid. Ab der Saison 2025/26 wird der prominente Salzburger Geiger also neuer musikalischer Verantwortlicher für das Konzertgeschehen der Salzburger Kulturvereinigung. Es seien eine Reihe von Sondierungsgesprächen geführt worden. „Mit Benjamin Schmid haben wir eine Person gefunden, die all unsere Wunschvorstellungen erfüllt – und noch dazu jemanden, der seit Jahrzehnten eng mit unserer Institution verbunden ist", sagt Hans Schinwald, Präsident der Salzburger Kulturvereinigung. Benjamin Schmid debütierte 1986 sowohl bei den Salzburger Festspielen als auch bei der Salzburger Kulturvereinigung. Seither ist er steter Gast bei ihren Konzerten. Als Solist wirkte er bereits in mehr als dreißig Orchesterkonzerten mit. „Als Salzburger Künstler, der bald auf eine vierzigjährige kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Kulturvereinigung zurückblicken kann, vom Debut als 18-Jähriger bis zum Streaming-Konzert im Corona-Lockdown, ist es mir eine besondere Freude, nun als künstlerischer Leiter und Botschafter dieser so gewichtigen Salzburger Kulturinstitution tätig werden zu dürfen" so Schmid. Benjamin Schmid gab international etwa dreitausend Konzerte. Er ist einer der wichtigsten Geiger unserer Zeit. Das Fono Forum-Magazin wählte kürzlich seine Aufnahme des Korngold-Violinkonzerts mit den Wiener Philharmonikern unter Seiji Ozawa zu einer der „Zehn Besten Live-CDs aller Zeiten". Als Geigenvirtuose ist er sowohl in der Welt der Klassik als auch im Jazz zuhause. Durch sein jahrzehntelanges Wirken auf Konzerrtpodien, an Universitäten, in Jurys und bei Festivals verfügt Benjamin Schmid über ein weitläufiges Netzwerk in der internationalen Musikszene. „Das Herz der Salzburger Kulturvereinigung bilden die drei großen Orchesterzyklen, die gemeinsam mit dem weiteren vielfältigen Konzertangebot der Kulturvereinigung die Musik in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken: Musikgenuss als menschenverbindende Qualität – das ist mein Anspruch und unsere Motivation" sagt Schmid. (SKV/dpk) Bilder: SKV/ebihara photography