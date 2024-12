Ein überaus prominenter Gast am Pult

f Share Tweet BLÄSERPHILHARMONIE MOZARTEUM SALZBURG 11/12/24 Es ist wohl einer der ganz wenigen Anlässe, da man sich für eine Veranstaltung der Universität Mozarteum ehzeitigst Karten sichern sollte: Christian Thielemann wird am 16. März ein Konzert der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg leiten. Von Reinhard Kriechbaum Mit dem Engagements des Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper unter den Linden und ehemaligen künstlerischen Leiters der Osterfestspiele Salzburg Christian Thielemann sei „ein echter Coup geglückt“, freut sich der Tubist und Professor an der Universität Mozarteum, Andreas Martin Hofmeir. „ Wir konnten auf die großartige Initiative und Vermittlung von Martin Fuchsberger, dem Leiter des Masterstudiums Blasorchesterleitung an unserem Haus, Christian Thielemann überzeugen, erstmals ein reines symphonisches Blasorchester zu dirigieren.“ Martin Fuchsberger wird die Vorproben leiten, seine Dirgierstudenten sind mit einem Meisterkurs in das Projekt eingebunden. In dem Konzert am 16. März im Großen Saal des Mozarteums wird man Werke von Strauss, Wagner und Bruckner hören – also Kompponisten aus Thielemanns Kernrepertoire. Solist im Ersten Hornkonzert von Richard Strauss wird Matias Piñeira sein, Solohornist der Münchner Philharmoniker und Leiter einer Ausbildungsklasse für Horn an der Universität Mozarteum. Die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg hat sich im Frühjahr 2023 unter neuer Leitung formiert, eben unter Andreas Martin Hofmeir, seit 2006 Tuba-Professor am Ort und umtriebig auch als Kabarettist. Zuvor war zwei Jahrzehnte war lang Hansjörg Angerer Leiter der Bläserphilharmonie Salzburg. Dieses Ensemble heißt jetzt Salzburg Wind Philharmonic und ruht auch nicht. Ein Traditionstermin ist eine Matinee am Dreikönigstag im Großen Festspielhaus. Sie steht diesmal nahe liegender Weise unter dem Motto Happy Birthday Johann Strauss. Christian Thielemann dirigiert die Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg. 16.3.2025, 18 Uhr, Großer Saal des Mozarteums – www.moz.ac.at

Konzert von Salzburg Wind Philharmonic unter Hansjörg Angerer. 6.1.2015, 11 Uhr, Großes Festspielhaus – www.salzburg-windphilharmonic.at Bild: dpk-krie Zum Hintergrund-Bericht

