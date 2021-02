Geschrumpft auf vier Tage

f Share Tweet OSTERFESTSPIELE / NEUES PROGRAMM 02/02/21 Logischerweise ist alles Zukunftsmusik – aber hoffen wird man wohl noch dürfen. Die Osterfestspiele Salzburg sollen nach aktueller (Neu)Planung von Karfreitag bis Ostermontag, also von 2. bis 5. April stattfinden. „Es war unser oberstes Gebot, dem Virus die Stirn zu bieten und mit Musik ein starkes Signal in die Welt zu senden“, so Christian Thielemann, der mit Mozarts Requiem das Osterwochenende eröffnet und drei der vier Konzerte leiten wird. „Wir sind seit Monaten in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, sowie mit den Vertretern der Gesellschafter, Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Bürgermeister Harald Preuner“, sagt Nikolaus Bachler. „Wir standen vor einigen Schwierigkeiten wie Probenmöglichkeiten oder Einreisebestimmungen. Es freut mich ganz besonders, dass wir nun doch einen Weg gefunden haben, ein teilweise neues Festivalprogramm zu erarbeiten, von dem wir zuversichtlich sind, dass es zur Aufführung kommen kann.“ Wie schon im November entschieden, wird nur eine begrenzte Anzahl der pro Veranstaltung sonst verfügbaren zweitausend Karten in den Verkauf gehen, um die jeweils geltenden Abstandsregeln einhalten zu können. Christian Thielemann möchte also an drei Abenden am Pult der Staatskapelle Dresden stehen. Nach dem Mozart-Requiem am Karfreitag – es singt der Salzburger Bachchor – sind am Karsamstag das Klavierkonzert von Edvard Grieg mit Denis Matsuev als Solisten und Beethovens Eroica angesagt. Am Ostersonntag dirigiert Antonio Pappano die Staatskapelle Dresden. Hilary Hahn spielt ein Mozart-Violinkonzert und darauf folgt Schumanns Zweite Symphonie. (OFS/dpk) Osterfestspiele Salzburg, 2. bis 5. April – www.osterfestspiele-salzburg.at Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Matthias Creutziger (1); Dana von Leeuven Decca (1); Julian Hargreaves (1)