Herbststurm statt Osterfeuer

OSTERFESTSPIELE IM HERBST / DAS PROGRAMM 05/05/21 Erstmals in ihrer Geschichte finden die Osterfestspiele zu Allerheiligen statt. Von 29. Oktober bis 1. November spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden dreimal unter ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann und einmal unter der Leitung von Daniele Gatti. Solisten sind die Geigerin Hilary Hahn und der Pianist Denis Matsuev. Christian Thielemann, die Sächsische Staatskapelle Dresden und der Bachchor Salzburg eröffnen die „Osterfestspiele im Herbst" am Freitag 29. Oktober mit dem Mozart-Requiem. Die Solopartien singen Golda Schultz, Christa Mayer, Sebastian Kohlhepp und René Pape. Am Samstag 30. November steht Daniele Gatti am Pult der Staatskapelle Dresden mit Felix Mendelssohn Bartholdys Meeresstille und glückliche Fahrt und Robert Schumanns Dritter. Solistin in Mozarts Violinkonzert A-Dur ist Hilary Hahn. Am Sonntag 31. Oktober spielen die Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann unter dem Titel Winterstürme Ausschnitte aus Wagners Opern Walküre und Götterdämmerung: Anja Kampe, die Brünnhilde der Osterfestspiele 2017, singt – neben Stephen Gould als Siegmund und René Pape als Hunding – die Sieglinde im ersten Aufzug der Walküre. Weiters erklingen Morgendämmerung, Siegfrieds Rheinfahrt, Siegfrieds Trauermarsch und der Schlussgesang der Brünnhilde aus der Götterdämmerung. Zu Allerheiligen, am Montag 1. November stehen stehen Edvard Griegs Klavierkonzert mit dem Solisten Denis Matsuev und Richard Strauss' Heldenleben auf dem Programm. Christian Thielemann und Osterfespiel-Intendant Nikolaus Bachler hatten sich im März aufgrund der Pandemie und den im Frühjahr herrschenden Beschränkungen entschlossen, die Osterfestspiele zu verschieben. „Es freut mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, auch für den Herbst ein so vielseitiges und außergewöhnliches Festival zusammenzustellen", wird Christian Thielemann in einer Aussendung zitiert. „Osterfestspiele im Herbst sind bestimmt ungewöhnlich, aber Salzburg ist natürlich auch zu dieser Jahreszeit eine Reise wert. Ich bin sehr gespannt auf diese neue Erfahrung!" (OFS) Der Einzelkartenverkauf für die Herbstausgabe beginnt am 1. August. Die Osterfestspiele 2022 finden wie gewohnt zu Ostern – also von 9. bis bis 18. April – statt. Das Programm wird im Juni bekannt gegeben - www.osterfestspiele-salzburg.at Bild: OFS / Matthias Creutziger