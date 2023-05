Daniel Barenboim hört nur zu

f Share Tweet PFINGSTFESTSPIELE / BESETZUNGSÄNDERUNGEN 25/05/23 „Nach Wochen des Bangens freute ich mich wahnsinnig, als gestern das erlösende Telefonat von Daniel Barenboim kam: 'Cecilia, ich bin auf dem Weg zu euch nach Salzburg...'“. So ist in einer Presseaussendung die Leiterin der Pfingstfestspiele Cecilia Bartoli zitiert. „Dass es Daniel gesundheitlich besser geht, ist ein riesiges Geschenk und lässt uns den von Zubin Mehta und seinem Maggio Musicale Fiorentino bereiteten musikalischen Gabentisch für die Hommage Daniel Barenboim am Pfingstmontag umso freudiger entdecken“, so die Bartoli. Da wird man unter anderem das Dritte Klavierkonzert von Beethoven hören, mit Lang-Lang als Solisten, Arien mit Sonya Yoncheva, Plácido Domingo und Rolando Villazón, und Martha Argerich spielt das Klavierkonzert von Robert Schumann. Daniel Barenboims Erkrankung macht aber Programmänderungen bei der Schubertiade am Pfingstmontag (29.5.) nötig. Er wird also nur zuhören können. Geplant war, dass Daniel Barenboim gemeinsam mit Martha Argerich Klavierwerke zu vier Händen von Franz Schubert spielt. Statt der beiden machen sich nur Lucas und Arthur Jussen über das Allegro Lebensstürme und die Fantasie f-Moll. Cecilia Bartoli wird mit Lang Lang Schubert-Lieder gestalten, ebenso wie der Chor Il Canto di Orfeo unter der Leitung von Gianluca Capuano. Den Sopran-Part in der Schubert-Kantate Mirjams Siegesgesang übernimmt Mélissa Petit. Die Klavierbegleitung der Schubert-Lieder für Chor und der Kantate übernehmen ebenfalls Lucas und Arthur Jussen. Das Programm der Pfingstfestspiele – www.salzburgerfestspiele.at Bilder: Salzburger Festspiele /