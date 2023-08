Viele Finger auf dem Drücker

HINTERGRUND / BURGEN UND SCHLÖSSER 22/08/23 Österreichs beliebteste Burgen und Schlösser? Eine Möglichkeit ist, die verkauften Eintrittszahlen zu zählen. In Zeiten, da die Vox populi in Form von sozialen Medien überhoch im Kurs steht, gibt es auch andere Möglichkeiten, Beliebtheitswerte abzufragen. Zum Beispiel: Wie viele Handyfotos stellen User denn vom betreffenden Ziel online? Von Reinhard Kriechbaum Wer geht schon noch mit auseinander gefalteter Landkarte und womöglich einem gedruckten Reiseführer auf Sehenswürdigkeiten-Fang? Schließlkich gibt's am Handy Google Maps, und da kann man sich gleich die Bilder anschauen, die emsige Besucher mit mehr oder weniger genauer Verschlagwortung und geografischer Treffsicherheit ans betreffende Ziel gestellt haben. APA-Comm untersuchte nun also die Foto-Präsenz von mehr als 1.600 österreichischen Burgen und Schlössern auf der Plattform Google Maps. Wir hören das Ergebnis gerne: Objekte in Wien und Salzburg dominieren das Ranking. Was uns zugleich aber auch nicht überrascht, schließlich ist der Besucherstrom auf die Festung Hohensalzburg stark wie zu keinem anderen Bundesländer-Ziel. Das Schloss Schönbrunn in Wien ist, auch was veröffentlichte Fotos anlangt, das populärste architektonische Fotomotiv Österreichs auf Google Maps. Bis zum Stichtag 14. August 2023 gab es dort 468.475 User-generierte Fotos, die Schloss und Gärten zeigen. Gloriette, Palmenhaus und Tiergarten sind natürlich mitgezählt. Mit solcher Vielfalt ist's leicht, die Pole position einzustellen und wohl auch auf Dauer zu halten. Mit einigem Abstand, aber immerhin mehr als einer Viertelmillion Fotos folgt die Festung Hohensalzburg. Genau 258.677 Bilder sind online gelandet. „Der Festungsbau, der stolz über der Stadt Salzburg thront, zählt zu den größten Burgen Europas", vermeldet dazu die APA/ots. „Neben den mittelalterlichen Gemäuern werden auch vorwiegend das Panorama der Stadt sowie der nahen Alpen fotografisch festgehalten." Da können wir also gut konkurrieren, zumal es – im Gegensatz zum lieben Vieh im Schönbrunner Tiergarten, noch keine Versuche gegeben hat, die Namen von Berggipfeln abzuschaffen, um so das Augenmerk auf die Natur als Ganzes zu legen. Auf Platz drei folgt die Wiener Hofburg mit 224.240 Bildern, auf Platz vier das Schloss Belvedere mit 179.965 Bildern User-generierten Fotos auf Google Maps. Zur Hofburg ist anzumerken, dass man mit der Spanische Hofreitschule oder der Burggarten natürlich auch mächtig fotografischen Mehrwert einheimst. Nach dem Belvedere kommt auf Platz fünf Schloss Hellbrunn. Da ist man mit 95.782 Hobby-Knipsereien „nur mehr" im fünfstelligen Bereich. Schloss Mirabell bringt es, wiewohl nur Sitz des Bürgermeisters, auf stattliche 92.355 Fotos. Dafür ist gewiss der Mirabellgarten verantwortlich – und zu kleinerem Teil wohlauch die „Hochzeitsstiege" hinauf in den Marmorsaal. Gefragte und mithin massenhaft fotografierte Ziele in den anderen Bundesländern: Schloss Laxenburg ist mit 54.116 Bildern auf Google Maps das meistfotografierte Schloss in Niederösterreich. In Tirol führt die Festung Kufstein mit 39.448 Bildern das lokale Ranking an. Die weiteren regionalen Top-Burgen und -Schlösser: Burg Hochosterwitz in Kärnten (22.739 Bilder), Schloss Esterházy im Burgenland (17.986 Bilder), die auf einem Vulkanfelsen errichtete Riegersburg in der Steiermark (17.941 Bilder), Schloss Orth am Traunsee in Oberösterreich (11.095 Bilder) und die Schattenburg in Vorarlberg (5.255 Bilder). Bilder: dpk-krie