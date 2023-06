Kräftige junge Stimmen aus Salzburg

KLAGENFURT / BUNDESJUGENDSINGEN 30/06/23 Fünfzig Chöre aus ganz Österreich sind beim größten Jugendchorfestival Europas angetreten. 1.200 junge Sängerinnen und Sänger waren dabei. Für Salzburger Chöre gab es drei Mal Gold und die Höchstpunktezahl. Die Jugendkantorei am Salzburger Dom erhielt eine Auszeichnung beim Wertungssingen sowie Gold bei der Sing-Challenge mit der überhaupt möglichen Höchstzahl von fünfzig Punkten. Für die Cantophonics vom Privatgymnasium Borromäum gab es ebenfalls eine Auszeichnung beim Wertungssingen und Gold bei der Challenge, bei der ein unbekanntes Lied innerhalb von fünf Minuten vom Blatt auftrittsreif gesungen werden musste. Und mit dem BORG Gastein erhielt ein dritter Chor aus Salzburg eine Auszeichnung, die höchstmögliche Stufe beim Wertungssingen. Insgesamt 104 Sängerinnen und Sänger aus Salzburg nahmen in Klagenfurt teil, wo das Bundesjugendsingen nach sechs Jahren Pause wieder stattfand. Mit den jüngsten Teilnehmern im Alter von sechs bis acht Jahren war die Singschule des Musikum Salzburg Stadt unter der Leitung von Gerhild Zeilner in der Kärntner Landeshauptstadt vertreten. Andrea Fournier ist seit einem Jahr Domkapellmeisterin in Salzburg, in dieser Saison hat sie - eine ausgewiesene Expertin für junge Stimmen - auch noch die Singschul' an der Grazer Oper geleitet. Dieses Ensemble war jetzt das überhaupt erfolgreiste in Klagenfurt, es holte in den diversen Sparten die meisten Punkte. (LK/Bundesjugendsingen/dpk-klaba) Bilder: Bundesjungendsingen (2); Erzdiözese Salzburg / Werner Kmetitsch