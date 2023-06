Das ist das geilste Museum meines Lebens. Nice!

f Share Tweet SOMMERSZENE / EMANCIPATION OF WONDER 15/06/23 „Das sind echt Einschuss-Löcher! Die haben da rein geschossen! Mit der Pistole, mit dem Gewehr, mit der Mini-Gun. … Da ist das Gleiche wie unten, nur in Miniatur. Das ist die Kiste, wo die reingeschossen haben mit Pistolen.“ Navaridas & Deutinger lassen Volksschul-Kinder Kunst erklären und machen aus den Kommentaren eine entlarvende Führung für Erwachsene. Von Heidemarie Klabacher Das Grazer Performance-Duo Marta Nava­ridas und Alexander Deutinger zeigt bei der Sommerszene seine Spezialführung Emancipation of Wonder. Ihr Rundgang durch die Ausstellung Salzburg einzigartig – Geschichte(n) aus Stadt und Land im Salzburg Museum basiert auf Kommentaren und Beobachtungen von Acht- bis Zehnjährigen zu den ausgestellten Kunstwerken.Schon das kleine Video auf der Website der Sommerszene macht staunen: Da führen die Grazer mit Kindermund durchs Joanneum „Die tun alle mit den Händen so. Die tun so, als wären sie die Chefs. Die schauen auch aus wie die Chefs. Die nicht, weil die halt blind sind und nicht wissen wo ihre Hände sind.“ Die Kommentare der Kinder sind zum Staunen. Zum Schmunzeln. Zum Nachdenkenklich werden. Wie war das mit Kindermund tut Wahrheit kund? „Da ist wieder das Gleiche. Rechts und links. Und arm und reich und klüger und dümmer. Das ist immer die gleiche Geschichte.“ Wie kommen Marta Nava­ridas und Alexander Deutinger zu ihrem Material? Zuerst lassen sich die beiden in Workshops mit verbundenen Augen von den Kindern durchs Museum führen. Die Kinder werden gebeten, die Kunstwerke aus ihrer Sicht zu erklären. „Die Beschrei­bungen und Interpretationen werden aufgezeichnet und transkribiert.“ Aus diesem Material entwickeln Navaridas & Deutinger eine Führung für Erwachse­ne, die dem Publikum „eine humorvolle und gnadenlos ehrliche Sichtweise auf Kunst in Museen“ präsentiere. Für die Führung in Salzburg kommt das Material (Texte aber auch Bewegungen) natürlich von Salzburger Kindern, von der 3b Klasse der Volks­schule Liefering 1, der 3a Klasse der Montessori Volksschule Nonntal und der 3. Klasse der Volksschule Werfen. Die Kunstwerke würden von den Kindern, so Navaridas & Deutinger, „ohne die Vorurteile der Erwachsenen und mit der einzigartigen Poetik des kindlichen Sehens betrachtet“. Da kann einem, auch bei der kurzen Videobegegnung schon einmal der Atem stocken: „Das ist in der Ukraine. Weil da ist die Wiese ganz kaputt. Da ist irgend ein Loch. Und da sind Flüchtlinge. Und da, da steht ein Auto und die wollen mit dem Auto wegfahren. ... Moskau wirft die Gläser an die Wand. Russland ist ein schönes Land. Und fertig. … Ich glaub die Russen sind gegen den Krieg, die meisten. Aber viele in Russland wissen nicht einmal, dass da ein Krieg ist. ... Ich würd einmal zum Putin gehen und sagen: Krieg aus, oder...“ Zu Marta Navaridas' und Alexander Deutingers beruflichem Hintergrund gehören Übersetzungswissenschaften, Tanz und Choreographie. „Seit 2006 entwickeln sie gemeinsam textbasierte Per­formance­-Arbeiten. „In ihren Projekten interessieren sie sich für performative Wege der Text­- und Bewe­gungsmanipulation und hinterfragen spielerisch gesellschaftliche Formate und Wahrnehmungsgewohn­heiten“, so die Sommerszene. „Das international tourende Künstlerpaar nutzt Tanz­, Theater­ und Performancestätten, aber auch Galerien, Museen und den öffentlichen Raum als Spiel­ und Verhandlungsorte.“ Und diese scheinen mittels der Kommentare des unverdorbenen kindlichen Blicks ihren ganz eigenen Charme zu bekommen oder auch mal in ihrer Leere vorgeführt zu werden: „Hier ist fast alles nur Weiß. Es ist nämlich so, wenn das ein Erwachsenen museum wäre, wäre alles nur Weiß. Weiß ist nämlich so... einfach das Nichts.“ Ist da auch mal was den des Kaisers neuen Kleider zu spüren? Harmlos ist der kindliche Blick selten. „Schau Freddy! Schau. Schau, das ist ja cool hier. Hier ist ein großer rosa Raum mit einem komischen Skelett. Das ist der Tier-Krieg-Raum.“ Emancipation of Wonder – weitere Termine bei der Sommerszene im Salzburg Museum am 22. (ausverkauft), 23. und 24. Juni – www.szene-salzburg.net Bilder und Zitate: Aus dem Video Emancipation of Wonder von Navaridas & Deutinger – www.szene-salzburg.net

