Fast wie früher

f Share Tweet SALZBURGER STRASSENTHEATER 28/06/21 „Der Theaterkarren rollt wieder durch Stadt und Land.“ Station macht er von 14. Juli bis 8. August auf 39 Plätzen 21 Vorstellungen in der Stadt und 18 Vorstellungen im Land Salzburg. Gespielt wird die Komödie Der Diener zweier Herren von Carlo Goldoni – die aus 2020 verschobene Jubiläumsproduktion. Von Heidemarie Klabacher Mit den neuen Öffnungsschritten der österreichischen Bundesregierung könne sich das Publikum auf einen Straßentheater-Sommer „fast“ wie früher freuen, heißt es bei der Kulturvereinigung. Freier Zugang und freie Platzwahl werden möglich sein. Mit Der Diener zweier Herren habe Carlo Goldoni die Commedia dell`Arte auf den Höhepunkt geführt, sagt Georg Clementi, der Prinzipal des Salzburger Straßentheaters, der Regie führen und selber die Rolle des Pierro spielen wird. „ Aus Liebesgeschichten, geschäftlichen Interessen, menschlichen Stärken und Schwächen ergeben sich die zahlreichen Verwicklungen einer turbulenten und sehr unterhaltsamen Handlung in Venedig.“ Er wolle mit der Neuinszenierung „für Überraschungen sorgen und gleichzeitig Vergangenes würdigen“. Immerhin war die Inszenierung von von Klaus Gmeiner (in der Clementi den Diener Truffaldino spielte) ein Renner im Repertoire. Es spielen Max G. Fischnaller (Truffaldino), Samantha Steppan (Smeraldina), Karoline Troger (Beatrice, F. Rasponi), Alex Linse (Brighella), Richard Saringer (Pantalone), Stefan Bischoff (Florindo Aretusi) und Kerstin Glachs (Clara). Das Salzburger Straßentheater wurde 1970 nach einer Idee des Festspiel-Regisseurs Oscar Fritz Schuh gegründet und wird seitdem von der Salzburger Kulturvereinigung veranstaltet. Der Theaterwagen tourt seit fünfzig Jahren – außer 2020 wegen Corona – jährlich zur Festspielzeit bei freiem Eintritt. „Viele Jahrzehnte war es das einzige fahrende Theater in Österreich“, so Georg Clementi. In seiner 51. Saison wolle das Salzburger Straßentheater Vergangenes würdigen und für Überraschungen sorgen. Der Diener zweier Herren – Premiere ist am 14. Juli |um 18 Uhr auf der Stiegl Festwiese -

Eintritt frei mit 3g-Nachweis - Info und Terminfleyer zum Download - www.kulturvereinigung.com Bild: KV / Marco Riebler Weiter >