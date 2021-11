Ton in Ton in Spanien

f Share Tweet TOIHAUS / TOURNEE 23/11/21 Man rechnet zwar auch in Spanien damit, dass die aktuelle Corona-Welle nicht spurlos vorbeigehen wird an dem Land – aber bei einer derzeitigen Sieben-Tage-Inzidenz von 66,3 und über achtzig Prozent Geimpften ist man derzeit ganz wunderbar unterwegs. Warum wir das erzählen? Mitten im (österreichischen) Lockdown ist das Toihaus dorthin zu einem Kleinkinder-Theaterfestival eingeladen. Haziaraba heißt dieses Festival. Die Salzburger Gäste zeigen am kommenden Sonntag (28.11.) im Teatro Paraiso in Vitoria, nahe Bilbao, zwei Vorstellungen von Ton in Ton, ein Stück für Kinder ab eins. „Durch den Lockdown in Österreich hat das Toihaus die Kapazität, das Gastspiel einzuschieben“, freut man sich. Daheim entfallen ja, so denn ab 13. Dezember tatsächlich wieder ein Theaterbetrieb möglich ist, fünfzehn Vorstellungen. Die Gastspielanfrage ist kurzfristig an das Theater herangetragen worden. Der Kontakt kam zustande, weil sowohl das Toihaus als auch das spanische Festival Haziaraba beteiligt sind am internationalen Theater- und Forschungsnetzwerk „Mapping. A Map on the aesthetics of performing arts for early years“. Mapping nutzt Synergien von achtzehn Partnerorganisationen in ganz Europa mit dem Ziel, Produktionen für Klein(st)kinder zu entwickeln, auf Festivals zu zeigen und künstlerische Mittel des Theaters für kleine Kinder mit wissenschaftlicher Begleitung zu erforschen. Ton in Ton ist ein von Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott entwickeltes Stück für eine Tänzerin (Anna Bárbara Bonatto) und einen Gitarristen (Raúl Rolón). Aus einem Klumpen Ton werden Körper, und die können Töne von sich geben – oder auch nicht. Zumindest lassen sich Dinge imaginieren, die man wiederum mit Tönen in verbindung bringen kann. (Toihaus)

Über das Festival Der Trailer von „Ton in Ton" – www.toihaus.at Über das Festival Haziaraba Bild: Toihaus / Ela Grieshaber