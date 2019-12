Live-Stream aus dem Salzburger Dom

STICH-WORT 20/12/19 Mit der Pastoralmesse von Anton Diabelli geht es los am Christtag: In Zukunft werden alle Gottesdienste aus dem Salzburger Dom per Live-Stream übertragen. An Sonn- und Feiertagen kann man auf dem Computer oder per Handy miterleben, was die Dommusik zu solchen Anlässen hören lässt. „Man kann die Gottesdienste ab Weihnachten auf der Dom-Homepage mitverfolgen", sagt Obermesner Dietmar Koisser, der den Regieplatz getestet hat. Es werden grundsätzlich alle Gottesdienste übertragen, zu besonderen Anlässen aber wird ein Bild- und Ton-Regisseur tätig sein. „Bei der Tonqualität werden wir noch kräftig aufrüsten, um den Zuschauern die Mozart-Messen und andere Höhepunkte mit Qualität anbieten zu können", erklärt Koisser. Wem der neue Dienst nutzt? „Ich denke an Menschen, die viele Jahrzehnte in den Dom zum Gottesdienst gekommen und nun älter, krank, im Spital oder Seniorenheim sind. Für sie ist die Übertragung eine tolle Geschichte und man braucht nicht meinen, dass jemand mit achtzig Jahren nicht mit dem Internet umgehen kann", sagt Domkustos Johann Reißmeier. Wie anziehend gerade die Musik im Dom für viele Menschen ist, weiß Reißmeier aus eigener Anschauung. „Manche Leuite kommen sogar aus Rom, weil solche Messen im Dom nicht konzertant aufgeführt werden, sondern zur Liturgie gehören." Diabellis Pastoralmesse also am Christtag, die Nicolaimesse von Joseph Haydn am Stephanitag, eine Messe von Johann Ernst Eberlin am 29. Dezember (jeweils 10 Uhr), zur Jahresschlussandacht am 31. Dezember um 17 Uhr Ausschnitte aus dem Te Deum von Marc-Antoine Charpentier: Der Tisch wird also nun auch online gut gedeckt sein. Die beiden Bildschirme und die Steuerung stehen im Kapitelhaus. Die Vision des Obermesners: „Die Bilder könnte es auch auf weiteren Bildschirmen für jene Leute geben, die im Dom weiter hinten sitzen." Vorbilder für den Live-Stream waren der Wiener Stephansdom und der Kölner Dom. Von den Online-Angeboten aus diesen Kirchen hat sich Dietmar Koisser Anregungen geholt. (PSF/dpk-krie) Der Live-Stream aus dem Salzburger Dom beginnt am Christtag (25.12.). Die Übertragungstermine sind an Sonntagen 8.30, 10 und 11.30 Uhr, an Feiertagen um 8.30, 10 und 12 Uhr sowie Montag bis Freitag 7.20 Uhr - www.salzburger-dom.at - Das Programm der Salzburger Dommusik – www.kirchen.net Bild: Erzdiözese Salzburg