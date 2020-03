STICH-WORT

17/03/20 Falls jemand beim Hamsterkauf wohl ans Klopapier gedacht, aber auf Bücher vergessen hat: Zwar sind die Buchhandlungen Corona-bedingt geschlossen, aber die Branche reagiert mit Telefon- und Online-Angeboten.

„Alle Buchhändlerinnen und Buchhändler in Österreich haben einen Telefondienst für Buchbestellungen eingerichtet – und selbstverständlich können Bücher auch online in allen regionalen Buchhandlungen bestellt werden“, meldet die Branche. Die Zustellung erfolgt umgehend an die Wohnadresse der Besteller.

Die Nachfrage sei gut, heißt es beim Hauptverband des Österreichischen Buchhandels: „Vor allem schätzen die Telefon-Besteller die fachkundige Auskunft, speziell bei Büchern für Kinder und

Jugendliche.“

Mit dieser Initiative gelinge es Österreichs Buchhändlerinnen und Buchhändlern, dass selbst in Zeiten der Isolation nicht allzu viel Kaufkraft an internationale Online-Konzerne abfließe und die Kunden weiterhin bei den heimischen Buchhändlern einkauften, so Friedrich Hinterschweiger, der Obmann des Fachverbandes der Buch- und Medienwirtschaft. (OTS)

Bild: dpk-krie