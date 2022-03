STICH-WORT

Kultur für Ukraine-Flüchtlinge

„Wir wollen Menschen, die vor dem Terror des Kriegs hierher fliehen mussten, in den Kultureinrichtungen willkommen heißen", erklärt Monika Wagner, Geschäftsführerin der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur. Anspruch auf einen Kulturpass haben ja nicht nur Österreicherinnen und Österreicher, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Auch Asylwerber und Flüchtlinge können sich einen Kulturpass besorgen – also auch jene Menschen, die aus der Ukraine nach Österreich kommen. Voraussetzung für sie ist ein Vertriebenenausweis. „Der Kulturpass ermöglicht Kulturerfahrungen, die dazu beitragen können, dass die geflüchteten, oft erschöpften Menschen, besonders auch Kinder und Jugendliche, durch Kulturerlebnisse etwas an Kraft und Zuversicht zurückgewinnen", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Die Aktion Hunger auf Kunst und Kultur wurde von Airan Berg und Martin Schenk im Jahr 2003 initiiert, seit 2006 gibt es sie auch in Salzburg. Sie wird hier getragen vom Dachverband Kultur gemeinsam mit der Salzburger Armutskonferenz, der Laube GmbH und dem Theater Ecce. Im Vorjahr, als die Aktion in Salzburg auf ihr fünfzehnjähriges Bestehen zurückblickte, beteiligten sich im ganzen Bundesland 219 Betriebe und 28 Sozialinitiativen. In den ersten fünfzehn Jahren wurden 90.000 kostenlose Eintrittskarten für Theater, Konzerte, Museen und andere Kultureinrichtungen an interessierte Personen mit wenig oder keinem Einkommen vergeben. Aktuell besitzen in ganz Österreich rund 49.000 Personen einen Kulturpass. Finanziert wird die Aktion durch Spenden von Besucherinnen der jeweiligen Kultureinrichtung, von Privatpersonen, Institutionen oder Firmen. Es läuft ganz unbürokratisch: „Mit den Spenden werden Eintrittskarten finanziert, die gegen Vorlage des Kulturpasses an der Abendkassa unentgeltlich eingelöst werden können", so die Initiatoren. Neuerdings gibt es auch eine Kulturpass-App fürs Handy, erhältlich auf Google Play und im Apple App-Store. Eine Straßenkarte zeigt die Kultureinrichtungen in der Nähe an, die mit dem Kulturpass bei freiem Eintritt besucht werden können. Eine Schlagwortsuche ist integriert. Man kann auch den Kulturpass hochladen und ihn digital an der jeweiligen Kassa mit einem Lichtbildausweis vorweisen. Auch Ticketanfragen per E-Mail sind bei vielen Kulturinstitutionen möglich. Die Kulturpass-Einrichtungen in Stadt und Land Salzburg, die Ausgabestellen – www.hungeraufkunstundkultur.at