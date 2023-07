Kekze

STICH-WORT 24/07/23 Ältere Semester meinen ja, dass das Lesen edelstes Ziel eines Bibliotheksbesuchs ist. Stimmt eh, aber... Die Stadtbibliothek Salzburg bietet ein neus Audioplayer-System für Kinder an. Kekze eben. Generell seien Kinder-Audiosysteme ein Renner, hört man aus der Stadtbibliothek. „Schon seit mehreren Monaten gibt es zwölf Tonieboxen (davon zwei im Bücherbus), zwölf tiptoi-Stifte (davon ebenfalls zwei im Bücherbus), zehn SAMi-Lesebären und fünf BOOKii-Stifte im Programm." Die dazu notwendigen Abspielgeräte sind auf ein Stück pro Leseausweis begrenzt und können zwei Wochen ausgeliehen werden, damit sie möglichst viele junge Leute ausprobieren können. Die Hörmedien dazu darf man zwei Wochen ausleihen und einmal verlängern, die Bücher dazu vier Wochen ausleihen und zweimal verlängern. „Wissenschaftlich ist bewiesen: Hören ist der erste Sinn, mit dem der ungeborene Mensch seine Umwelt wahrnimmt. Hören fördert Phantasie, Kreativität und Konzentration." Das sagt Stadtbibliotheksleiter Helmut Windinger. Es ist also wohl nicht abwegig, das Interesse an Büchern schon im Kleinkindalter auch auf Hör-Ebene zu wecken. Nun also Kekze. So heißen die Chips für ein neues Audiosystem. Die Overhead-Kopfhörer mit den einsetzbaren Kekzen sind All-In-One Audioplayer für Kinder. Mit ihnen können sie ihre Lieblingsinhalte völlig selbstbestimmt steuern – ohne Download, ohne Bildschirm und ohne Kabel, unterwegs ebenso wie zu Hause. Es wird einfach ein Audiochip – besagte Kekze eben – außen an die Ohrmuschel des Kekzhörers geklickt. Die Wiedergabe startet selbsttätig. Geeignet ist dieses Audiosystem für Kinder ab drei Jahren. Zehn Kekzhörer und über siebzig Kekze können in der Stadtbibliothek Salzburg ausgeliehen werden. Nachschub sei bereits unterwegs, heißt es. buch.stadt-salzburg.at Bild: Stadtbibliothek / Robert Harlander