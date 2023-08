Müll holt die milden Gaben ein

STICH-WORT 17/08/23 Dass Die Wut, die bleibt in diesem Sommer zu den in der Stadtbibliothek besonders häufig nachgefragten Büchern zählt, wundert nicht – eine Dramatisierung des feministischen Romans von Mareike Fallwickl kommt ja morgen Freitag (18.8.) auf die Festspiel-Bühne. Eher verblüffend denn doch das große Interesse an Albanien-Reiseführern. Beruhigend jedenfalls: Auch in einer Zeit schnelllebiger und an Content überquellender Sozialer Medien ist und bleibt die Lektüre von Büchern eine gefragte Ferienaktivität. Das meldet man jedenfalls aus der Stadtbibliothek. Und auf der Entlehnungsliste finden sich auf vorderen Plätzen auffällig viele Salzburger Autorinnen und Autoren. „Der bereits im Vorjahr erschienene Krimi Milde Gaben von Donna Leon – Commissario Brunettis mittlerweile einunddreißigster Fall - belegt zwar noch Platz eins, der im März erschienene Thriller Müll von Wolf Haas setzt aber bereits zum Überholen an." Ebenfalls immer noch gut im Rennen liegt der Roman der in Oberndorf geborenen Helena Adler Die Infantin trägt den Scheitel links. Der Bei den Thrillern punktet Ursula Poznanskis Buch Stille blutet. Bei den Sachbüchern sind heuer Informationen zu Albanien-Reisen mit und ohne Wohnmobil besonders gefragt – da wird offenbar eine Destination im großen Stil entdeckt. Das Interesse an Istrien (inklusive Triest) und an Bosnien rangiert noch vor italienischen Reisezielen. Und Leser, die ihren Urlaub im Heimatland, gar im eigenen Bundesland verbringen? Die greifen gern zu den Reiseführern von Christian Heugl Salzburg gemütlich und Startpunkt Haltestelle. Nicht zu vergessen der Reiseführer Mit Bahn und Bus zum Berggenuss: 80 Öffi-Wanderungen rund um Salzburg der Standard-Redakteurin Stefanie Ruep. „Sie hat ihn im März in der Stadtbibliothek vorgestellt, derzeit sind alle drei Exemplare ausgeliehen oder vorgemerkt." Bei den Kindern zieht die unterdessen 17 Bände umfassende Gregs Tagebuch-Serie. „Die Mischung aus Text und Comic kommt bei jungen Leserinnen und Lesern bestens an", weiß man in der Stadtbibliothek. „Die Bände von Jeff Kinley zählen zu den am meisten ausgeliehenen Kinderbüchern." Bei den Kleinen punktet die Paw Patrol-Reihe, spannende Storys um ein hilfsbereites Hundeteam. Diese Bücher fußen auf einer kanadischen Zeichentrickserie. Die Stadtbibliothek Salzburg hat aktuell rund 173.000 physische Medien (Bücher, Kinderbücher, Musik, Filme, Tonies und mehr) im Programm. Dazu kommen noch einmal rund 30.000 digitale Medien, die man zum Beispiel am eBook-Reader lesen kann. Besonders praktisch: Das umfassende Angebot von 7.000 Zeitungen und Zeitschriften lässt sich über den PressReader mit den Lizenzen der Stadtbibliothek auch im Urlaub nützen. (InfoZ)