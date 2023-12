Ihr Kinderlein kommet

f Share Tweet STICHWORT 21/12/23 Es hält sich ja hartnäckig die Vorstellung, dass Weihnachten auch ein Fest des gemeinsamen Singens ist. Jedenfalls ist es für viele ein Fest des wagemutigen Versuchs, wenigstens Stille Nacht oder Ihr Kinderlein kommet in peinlich bemühter Familienrunde einigermaßen unbeschadet an Ohr und Seele gemeinsam hinzukriegen. Von Reinhard Kriechbaum Wild zum Weihnachtsliedersingen Entschlossene haben vielleicht die vergangenen zweieinhalb Wochen (der Advent war ultra-kurz) genutzt und Blätter von den Weihnachtsliederbäumen gepflückt, die das Salzburger Volksliedwerk auch heuer vielerorts in der Stadt Salzburg und auch anderswo aufgestellt hat – diese Blätter werden ja laufend ergänzt. Es schadet nicht, Liedstrophen zu repetieren – die Melodien der gängigen Weihnachtslieder hat man Dank der Dauerberieselung in den Einkaufszentren sowieso im Ohr. Aber Noten stehen schon auch auf diesen Pflück-Liederzetteln. Eher eine Sache in ländlichen Gemeinden war und ist die Kripperlroas. Man macht(e) sich auf zu Nachbarn und Bekannten, zum Betrachten der Hauskrippen und zum Tratschen. Es war auch eine gute Gelegenheit, gemeinsam ein Stamperl zu kippen. Und im Idealfall sind bei den Hauskrippen sogar musikalische Leute zusammengekommen, die dann gemeinsam ein Weihnachtslied angestimmt haben. Diesem Idealfall hilft das Salzburger Volksliedwerk nach, indem es vier Mal zu einer Kripperlroas einlädt. Unter Garantie ohne Ausschank von Hochprozentigem. „Liedvermittler und -vermittlerinnen sammeln Familien und Erwachsene, die Freude am Singen von Hirten- und Krippenliedern haben, rund um die jeweiligen Kirchen- bzw. Museumskrippen“, erklärt Elisabeth Radauer vom Volksliedwerk. „In einer gemütlichen Singstunde erleben Besucherinnen und Besucher gemeinsames Singen und das Teilen von Freude und Tradition.“ Kripperlroas des Salzburger Volksliedwerks:

Museum Schloss Ritzen, 27.12., ab 16 Uhr

Kuchl, Pfarrkirche, 27.12., ab 17 Uhr

Leogang, Bergbau- und Gotikmuseum, 28.12., ab 16 Uhr

Salzburg-Aigen, Pfarrkirche Aigen, 28.12., ab 16 Uhr

