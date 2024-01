Mein bester Haberer

f Share Tweet STICH-WORT 16/01/23 Die Uraufführung hat im September vorigen Jahres beim Filmfest Hamburg stattgefunden. Am vergangenen Wochenende war Salzburg-Premiere im Filmkulturzentrum „Das Kino“: Rickerl von Adrian Goiginger. Da war nicht nur der Regisseur da, sondern auch der Kinderdarsteller Ben Winkler – mit seiner Gitarre im Gepäck. Als Überraschung gab der talentierte Siebenjährige eine musikalische Zugabe: Er spielte vor ausverkauftem Haus das Lied Mein bester Haberer, das er für den Film selbst geschrieben hat. Auch sein Musikcoach, der Pinzgauer Musiker & Sounddesigner Dominik Wallner, der ihm das Gitarrespielen während er Dreharbeiten beigebracht hatte, war anwesend und sichtlich gerührt über die Performance seines Schützlings. Beim Casting hatte Ben Winkler übrigens musikalisch überzeugt, indem er die Rapid-Hymne zum Besten gab – anstatt des mit seiner Mutter Marion einstudierten Austropop-Klassikers Hupf‘ in Gatsch von Georg Danzer.

Ebenfalls zu Gast waren die Salzburger Musiker Stefan Schubert und Klaus Kircher, die im Film als Hochzeitsmusiker gemeinsam mit Voodoo Jürgens aufspielen. Die Salzburger Produzenten von 2010 Entertainment, Peter Wildling, Martin Pfeil und David Stöllinger, gaben Einblick in die Produktionsbedingungen und wie viel Rickerl gekostet hat – nämlich drei Millionen Euro. Eine auf den ersten Blick hohe Summe, die sich bei mehr als 150 beteiligten Personen allerdings schnell wieder relativiert. Newcomerin Agnes Hausmann, die Familie in Salzburg hat, war tags darauf zu Gast und plauderte mit DAS KINO-Leiterin Renate Wurm über ihre Hauptrolle in dem Fiolm. Sie spielt die Mutter des Jungen. Aufgewachsen in einem Wiener Gemeindebau konnte sich Agnes Hausmann gut in ihre Rolle als „Vicky“ einfühlen. Adrian Goiginger präsentiert RICKERL ein weiteres Mal mit den Hauptdarsteller:innen Voodoo Jürgens und Agnes Hausmann am 8. Februar 2024 – www.daskino.at Bilder: Das Kino / Erika Mayer Zum Vorbericht Früher war alles noch weniger Oasch Weiter >