Herr über 5.000 Veranstaltungen

IM PORTRÄT / ANDREAS G. WEISS 21/02/24 Mit 1. September 2024 steht ein Wechsel an der Spitze des Katholischen Bildungswerkes der Erzdiözese Salzburg an: Der promovierte Theologe Andreas G. Weiß wird die Leitung von Andreas Gutenthaler übernehmen, der seit dem Jahr 2000 fast ein Vierteljahrhundert die Geschicke des kirchlichen Bildungsanbieters gelenkt hat. Bereits seit 2016 arbeitet der gebürtige Schwarzacher Andreas G. Weiß im Katholischen Bildungswerk in Salzburg. Die Aufgabenbereiche, die er während dieser Zeit durchlaufen hat, umfassen Qualitätsmanagement, Bildungsplanung, Ehrenamtsbegleitung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2020 agierte Weiß bereits als Vertreter von Direktor Andreas Gutenthaler, ab 1. September 2024 wird Weiß dessen Position übernehmen. Das Katholische Bildungswerkes Salzburg hat seine Zentrale im Haus „Treffpunkt Bildung" in Elsbethen. In mehr als dreihundert örtlichen Bildungswerken, Frauentreffs und Eltern-Kind-Zentren auf dem ganzen Gebiet der Erzdiözese werden Vorträge, Seminare, Workshops, Lehrgänge und zahlreiche andere Formate organisiert. Über 1.300 ehrenamtlich engagierte Menschen stellen jährlich rund 5.000 Veranstaltungen auf die Beine. Das Katholische Bildungswerk ist auch Veranstalter der Internationalen Pädagogischen Werktagung. „Das Katholische Bildungswerk Salzburg ist als kirchliche Einrichtung seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner, wenn es um regionale Bildungsarbeit, Vernetzung und Dialog geht", sagt der designierte Direktor Andreas G. Weiß. „Die Breite der Themen, das christlich inspirierte Fundament, die Nähe zu den Menschen sowie die ehrenamtliche Struktur machen unsere Einrichtungen zu einer ganz besonderen und interessanten Mischung." Dieses System habe sich nicht nur bewährt, sondern es sei ein Zukunftsmodell, das auch in Gesellschaft und Kirche viele inspirieren könnte. Andreas G. Weiß wurde 1986 in Schwarzach im Pongau geboren und studierte nach der Matura am MPG St. Rupert (Bischofshofen) in Salzburg katholische Theologie, Philosophie und in den USA (Missouri) Religionswissenschaft. Nach längeren Auslandsaufenthalten in den USA für Forschung und Lehre sowie einer Projektarbeit an der Universität Salzburg begann Weiß im pädagogischen Team des Katholischen Bildungswerkes Salzburg. 2018 folgte die Promotion in Theologie. Andreas G. Weiß ist bis heute als Vortragender, Erwachsenenbildner, Buchautor und Autor bei der Wochenzeitung „Die Furche" sowie in anderen Medien aktiv. (KBW) bildungskirche.at Bilder: Katholisches Bildungswerk Salzburg