Damals auf der Piste und am Pistenrand

HINTERGRUND / ORF / AMATEURFILME 04/02/20 Die Filmkamera war nicht selten dabei, wenn sich Salzburger Bergwanderer oder gar Bergsteiger seit den 1950er Jahren auf Tour machten. Die Initiative Salzburg privat – ein flächendeckendes Sammeln von Amateurfilmen im Bundesland – hat logischerweise auch viele Berg- und Winterfilme von Amateurhand zutage gebracht. Auch auf den Pisten war die private Schmalfilmkamera dabei. Auch Hobbyfilmer haben festgehalten, wie zahlreiche Spitzensportler der alpinen Disziplinen ihren Siegeszug antreten haben. Ab den 1950er Jahren besaßen immer mehr Privatleute Filmkameras. Sie filmten auf Pisten und an deren Rand, und so haben sie quasi nebenbei allerlei Dinge dokumentiert, die heutzutage für Historiker und Soziologen interessant sind. Aber natürlich nicht nur für sie: Es macht einfach Spaß, solche privaten Filmchen, oft mit dem markanten Kodak-Blaustich, anzuschauen. Salzburg privat, eine Initiative des Landes und des Filmarchivs Austria, war die erfolgreichste Filmsammelaktion Europas: 1.752 Personen haben mehr als 35.000 Filme mit einer Gesamtlänge von rund 5.000 Stunden zur Digitalisierung abgegeben. Einige dieser Schätze auf Zelluloid sind nun übermorgen, Mittwoch, in der Land der Berge-Folge mit dem Titel Amateurfilmer schreiben Alpingeschichte in ORF III (21.05 Uhr) zu sehen. Ex-Weltmeisterin Marlies Raich begleitet die Seherinnen und Seher auf einer amüsanten und auch lehrreichen Suche nach privaten Bergfilm-Spuren im Schnee. Selbst hat Marlies Reich natürlich auch Erinnerungen beizutragen. In der von Mella Blazovich und Stefan Aglassinger (im Bild mit Marlies Reich) gestalteten Dokumentation kommen Salzburger Amateurbergfilmer zu Wort und erzählen über die damaligen Erlebnisse beim Filmen. Beleuchtet wird die Zeit von den 1950er Jahren bis Anfang der 1990er Jahre. (Landeskorrespondenz/dpk-krie) Erste Ausstrahlung am Mittwoch (5.2.), 21.05 Uhr, ORF III – tv.orf.at/program/orf3 Bild: LMZ / Mella Blazovich Zum Bericht 5.000 Stunden echtes Leben im Schmalfilm