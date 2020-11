Rot für Corona, grün fürs Patschenkino

HINTERGRUND / LUNGAU / KINO DAHOAM 06/11/20 Das Kino entan Tauern in der künstlerei der Lungauer Kulturvereinigung in Tamsweg ist sowieso schon das kleinste Programmkino Österreichs. Aber es muss jetzt noch kleiner gehen: Auf den Kultur-Lockdown reagiert man mit dem Projekt Kino dahoam. Von Reinhard Kriechbaum Die Platzzahl im Kino entan Tauern – normalerweise stolze 27 – ist in den vergangenen Monaten Corona-bedingt nochmals geschrumpft, auf 18 Plätze. Freilich: Ein kleiner Saal mit Kinosesseln aus Belgien, gemütlichen Couchen zum Chillen und kleinen Tischen für Getränke und Knabbereien, das hat Charme. Und genau diesen Charme will Robert Wimmer, Leiter der LKV, auch jetzt mit dem Kino dahoam vermitteln. „Wir bringen unseren Mitgliedern das Kino ins Haus, Film inclusive Abspielgerät und Murauer Bier, Enzo und Knabbereien." Zehn Filme (wöchentlich wechselnd) stehen zur Auswahl – und das ist zugleich die Kapazität für einen Abend. Die Kinokomödien Die große Versuchung und Nicht ohne meinen Hund (Smuggling Hendrix), das Filmdrama Capernaum (Stadt der Hoffnung), die Romanze Der Honiggarten, der Musikfilm Ray – Das Leben von Ray Charles, der Krimi Bonnie & Clyde, die Öko-Dokumentation Von Bananenbäumen träumen – das und noch mehr gibt's diese Woche. Ist die Heim-Anlieferung von DVD und Abspielgerät nicht eigentlich ein Anachronismus heutzutage? Es solle eben nicht in Richtung Netflix oder Amazon Prime gehen, erklärt Robert Wimmer. „Wir wollen eben ein ganz spezielles Kinoerlebnis erzeugen, uns zusammensetzen, einen ausgewählten Film anschauen, mit Knabbereien und Getränken (alles regionale Produkte) – und und dann fertig." Also eben nicht weiter zappen... Und hoffentlich auch kein Gedränge auf der Couch daheim, schließlich gelten die Sechs-Personen- und Zwei-Familien-Regeln für den privaten Bereich auch im mittlerweile doch rot geampelten Lungau. Im Frühjahr, beim ersten Lockdown, hat man aufs Verleihen von DVDs gesetzt, quasi „ab Hof = Kulturzentrum". Das sei vier Wochen lang gut gelaufen. „Wir haben rund 350 Kinofilme an den Mann und an die Frau gebracht." „Wir sind ja seit 2005 Lungauer Wanderkino", beschreibt Robert Wimmer das cineastische Engagement der Lungauer Kulturvereinigung. „Kino dahoam ist kein wirtschaftlich aktivierendes Projekt, sondern vielmehr ein Aufschrei, um die Kinokultur nicht zu vergessen." Und er fügt hinzu: „Auch wenn's sehr einfach und patschert ist, was soll's." Die aktuellen Filme der Woche online. „Kino dahoam" kann man dann online telefonisch bei der Lungauer Kulturvereinigung bestellen unter 06474 / 26805 – www.lungaukultur.at Bild: LKV / BezTog