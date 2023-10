Singen aus und mit Leidenschaft

f Share Tweet HINTERGRUND / BEZIRKSCHOR DES JAHRES 30/10/23 „Wir sind ein lustiger aufgeschlossener Chor. Außerhalb der kirchlichen Dienste gibt es viele Feiern und gerne ein gemütliches Zusammensitzen“, sagt Elfi Unteregger. Sie singt seit ihrem 14. Lebensjahr im Kirchenchor Altenmarkt und leitet diesen seit 31 Jahren. Heuer ist „ihr“ Chor „Bezirkschor des Jahres“. Von Heidemarie Klabacher Mit dem Projekt Bezirkschor wolle man Chören die Möglichkeit geben, „ein Jahr lang aktiv das musikalische Geschehen im Bezirk mitzugestalten und in gemeinsamer Arbeit mit dem Landesverband Impulse für die Salzburger Chorlandschaft zu setzen“, sagt Landeschor-Leiter Helmut Zeilner. „2023/24 ist es Kirchenchor Altenmarkt. Dannach wird im Tennengau und Pinzgau ein motivierter Bezirkschor des Jahres gesucht.“ Es gehe darum „den Stellenwert des Chorsingens zu steigern und Choraktivitäten weitum hör- und sichtbar zu machen“. Vernetzung, Austausch und das gemeinsame Tun stehen im Zentrum. Um die Chöre vor Ort zusammenzubringen und Synergien zu nutzen wurde das Projekt ins Leben gerufen. Ein „Bezirkschor des Jahres“ wird jeweils von September bis Juli berufen, organisiert offene Veranstaltungen und lädt andere Chöre und/oder interessierte Sängerinnen und Sänger aus dem Bezirk zur Teilnahme ein. Diese Aufgaben erfülle, so die Anregung des Chorverband, im Idealfall ein Team in enger Absprache mit der jeweiligen Chorleiterin, dem Chorleiter. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, vorgeschlagen werden Chorwanderung oder Chorleiter-Frühstück, offenes Singen oder Messgestaltung, aber auch Weiterbildungstage. Frühschoppen inbegriffen. Am Geld soll es nicht scheiter: Der Chorverband unterstütze die Projekte nach Absprache auch finanziell, so Helmut Zeilner. Übernommen werden könne etwa das Honorar für eine Referentin oder die Saalmiete für ein Gemeinschaftskonzert, Flyer oder Plakate können über den Chorverband erstellt und verteilt werden. Das Pilotprojekt steigt 2023/24 in Altenmarkt im Pongau. Ab 2024/25 können sich auch Chöre aus dem Pinzgau und dem Tennengau als Bezirkschor des Jahres bewerben. Es müssen mindestens drei Veranstaltungen organisiert werden, denen Chöre bzw. Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Region teilnehmen können und die Programmpunkte mit dem Chorverband abgesprochen werden. Nun also lieg der Ball beim Kirchenchor Altenmarkt. „Der Kirchenchor Altenmarkt kann auf ein langes Bestehen zurückschauen. Erste Bilder zeigen den Chor im Jahr 1928. Es wird aber vermutet, dass es bereits davor einen Kirchenchor in Altenmarkt gegeben hat“, heißt es auf der Webiste des Salzburger Chorverbandes. Der gemischte Chor zählt aktuell 46 Mitglieder, das Repertoire beinhaltet alles, „was es in der Kirchenliturgie zu finden gibt, quer durch das musikalische Chor-Angebot“. Die Mitglieder sind gefordert: Achtzig Zusammenkünfte verzeichne der Kirchenchor Altenmarkt pro Jahr, darunter Proben, Ausrückungen bei kirchlichen Festtagen, große Festtagsmessen, rund vierzig Beerdigungen, und natürlich Hochzeiten. Da ist es nicht ganz unwichtig, „dass es immer ein gutes Schnapserl auf der Empore zu finden gibt, damit die Stimme gut geölt wird“. Ein Höhepunkt alle zwei Jahre ist das Adventsingen, berichtet die Chorleiterin Elfi Unteregger. Die Sopranistin ist seit frühester Jugend Chormitglied. Seit 31 leitet sie den Kirchenchor, seit Jahren den Volksliedchor. Ihr Engagement gilt besonders dem Nachwuchs: Ins Leben gerufen hat sie Jugend- Kinder und Mäusechor für Kinder ab vier Jahren. Im Herbst vergangenen Jahres wurde Elfi Unteregger für Ihre langjährigen Verdienste um das Chorwesen in Altenmarkt sowie im Bezirk Pongau mit dem Ehrenzeichen des Chorverbandes Österreich in Gold ausgezeichnet. Projekt „Salzburger Bezirkschor“ - Info und Anmeldung für Chöre – www.chorverbandsalzburg.at Bilder: www.chorverbandsalzburg.at < Zurück

Weiter >