ROCKHOUSE / XTRA ORDINARY VOL. 27

29/01/23 Die Zeiten ändern sich, eine CD ist unterdessen so was von out! Musik wird heutzutage aus dem Netz gesaugt. Was sich nicht ändert: Das Rockhouse gibt jedes Jahr einen Xtra Ordinary Sampler heraus, zum 27. Mal schon: das Best-off der heimischen Szene.

Von Reinhard Kriechbaum

Wie kann aber ein Sampler aussehen, ohne die Musiknummern auf CD zu pressen? Am Musik-Download führt kein Weg mehr vorbei, und deshalb lässt man sich im Rockhouse seit einiger Zeit originelle Dinge einfallen. Da setzte man beispielsweise als erstes auf ein geradezu sagenhaftes Nostalgie-Ding, eine Musikkassette! So etwas kann zwar kaum jemand von den jungen Leuten noch abspielen, aber es ging ja darum, überhaupt etwas in der Hand zu haben. „Bei aller Benutzerfreundlichkeit des Streamings und der Downloads, es fehlt ihnen die Haptik, das Analoge, das Endprodukt das man in den Händen halten kann.“ So hat Rockhouse-Leiter Wolfgang Descho damals die Idee erklärt. Auf einem Beipackzettel zur Kassette hat man dann die Anweisung gefunden, wie es zum Download geht – also zu den Musikaufnahmen in heutzutage unverzichtbarer Qualität und in dem vertrauten Format. Beim nächsten Mal hat Wolfgang Descho auf ein begleitendes Liederbuch mit Gitarrenakkorden gesetzt. Und auch als Quartett-Spiel hat es den Xtra Ordinary Sampler schon gegeben.

Und aktuell? Diesmal ist es Puzzle aus zweihundert Teilen. Es zeigt eine Collage der teilnehmenden Künstler und Gruppen, insgesamt 37 Projekte. „Die Box kommt mit einem Download-Code für das Album“, also wie gehabt.

„Stilistisch erstrecken sich die Songs von Reggae über HipHop bis Metal und Punk und die komplette Bandbreite die dazwischen liegt“, erklärt Descho. Xtra Ordinary Vol. 27 ist wie gewohnt eine umfangreiche Werkschau der aktuellen Salzburger Musikszene. Die Compilation punktet dabei nicht nur jährlich mit der schieren Menge an Einreichungen, sondern auch mit deren Vielfalt. Ungefähr zwei Stunden muss man sich Zeit nehmen, um alles anzuhören.

Auf der Tracklist finden sich u.a. Moby Stick, Amelie Tobien, Dame, Mynth, Please Madame, Dandelion, Magic Delphin, Elster, Blood & Champagne, The Velvet Swing und Glue Crew. Moby Stick, Elster und Flirtmachine hatten am vergangenen Freitag (26.1.) in der Release Party im Rockhouse auch kurze Special Guest Auftritte und natürlich auch der aktuelle Heimo-Erbse-Preisträger Aymz. Die Auszeichnung wurde an diesem Abend überreicht.

Wie üblich: Der Xtra Ordinary Sampler ist Chefsache. Wolfgang Descho war persönlich für Projektkoordination und Produktion des Samplers verantwortlich. „Beim Mastering konnten wir uns auf Soundprofi Wolfgang Schramml (Sonic Flow Studio) verlassen, für das Artwork war die Agentur Christian Salic am Werk.“

Die Compilation ist im Rockhouse Service Center, im Onlineshop unter www.rockhouse.at und an der Abendkassa erhältlich, für 12 Euro (Rockhouse-Mitglieder 10 Euro). Der Link zur Playlist auf Spotyfy

Bilder: Rockhouse Salzburg