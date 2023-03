KINDER- UND JUGENDPHILHARMONIE SALZBURG

16/03/23 Gerade jetzt, da das Landesjugendorchester Salzburg auf Eis liegt und auch das Mozart-Kinderorchester der Stiftung Mozarteum vorerst spielfrei hat, ist die Meldung höchst relevant. Das „Pilotprojekt Kinder- und Jugendphilharmonie Salzburg geht vorerst in die Verlängerung“, meldet Elisabeth Fuchs.

Das musikpädagogisches Projekt Kinder- und Jugendphilharmonie Salzburg der Philharmonie Salzburg & Kinderfestspiele wurde anlässlich des 15-Jahre-Jubiläums der Kinderfestspiele im Vorjahr ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich an musikbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 18 Jahren, die erste Orchestererfahrung sammeln möchten und bereits Instrumentalunterricht an der Universität Mozarteum, am Musikum, anderen Musik-Bildungseinrichtungen oder privat erhalten.

„Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren stehen im Vordergrund, aber auch das Kennenlernen professioneller Probenarbeit“, so Elisabeth Fuchs. Die Kinder und Jugendlichen werden bei der Voreinstudierung in kleineren Musiziergruppen vor allem von Mitgliedern der Philharmonie Salzburg betreut, die der Dirigentin auch bei den großen Orchester-Tutti-Proben und Konzerten zur Seite stehen. Pro Konzertsaison finden drei große Orchesterprojekte statt: eine Orchesterwoche in den Sommerferien, ein Weihnachts- oder Faschingskonzert sowie ein Sommerkonzert in der Salzburgarena. Für diese Konzerte wird jeweils drei bis fünf Wochen lang gemeinsam geprobt.

Die Kinder- und Jugendphilharmonie wird derzeit ausschließlich über Spenden, Sponsoren, Eintrittsgelder und den Unkostenbeitrag der Mitwirkenden finanziert. Das Projekt wurde von allen Beteiligten so gut angenommen, dass es in der Saison 2023/24 jedenfalls in die Verlängerung geht, kündigt man jetzt an. Längerfristig wird eine Fortsetzung ohne Subventionen jedoch nicht möglich sein.“ Über etwaige Förderungen werde derzeit gesprochen und man sei hinsichtlich einer Mitfinanzierung und Kooperationen in Gesprächen mit möglichen Partnern, etwa der Stiftung Mozarteum. (Philharmonie Salzburg)

Das erste große Sommerkonzert der Kinder- und Jugendphilharmonie findet am 22. Juni in der Salzburgarena statt, achtzig Jugendliche sollen da auf dem Podium sitzen. In der ersten Hälfte des Konzerts wird ein Sommermix aus Best of Klassik und Filmmusik zu hören sein. und im zweiten Teil des Abends werden die jungen Musikerinnen und Musiker gemeinsam mit dem Pinzgauer Gesangstrio Die Hollerstauden musizieren. Anmeldeschluss für eine Mitwirkung ist am 22. April – www.philharmoniesalzburg.at

Bilder: Philharmonie Salzburg / Barbara Eger