Besinnung mal ganz anders

f Share Tweet DOM ZU SALZBURG / MUSICA CAELESTIS 05/12/23 Musik von oben – nämlich von den Emporen und den vielen nie betretenen Balkonen hera b – erklingt v on 8. bis 30. Dezember jeweils am Freitag und am Samstag um 16 Uhr im Salzburger Dom. Alte Adventlieder und Musik des 20. Jahrhunderts stehen auf dem Programm. „In Wahrheit hätte man glauben mögen im Himmel, ja unter den himmlischen Chören sich zu befinden.“ So beschreibt ein Augen- und Ohrenzeuge die Domweihe von 1628. Dabei tönte die Musik von allen Seiten – die Musiker waren durch den Raum verteilt und spielten auf den Emporen und Balkonen. Barocke Musik-Tradition wieder aufleben zu lassen, sie mit zeitgenössischen Klängen in die Jetztzeit zu überführen und ein neuartiges Musikerlebnis zu ermöglichen, sei Ziel der Konzertreihe „Himmlische Klänge – musica coelestis“ im Dom zu Salzburg. „Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr gibt es auch heuer wieder ein himmlisches Alternativprogramm zu den bewährten Salzburger Adventveranstaltungen.“ Der Saxophonist Christian Segmehl und die Domkapellmeisterin Andrea Fournier schlagen zum Auftakt am 8. und 9. Dezember einen „Brücke von alten Adventliedern zu Kompositionen aus dem 20. Jahrhundert“. Christian Segmehl bewegt sich dabei durch den Kirchenraum, Andrea Fournier begleitet den Saxophonisten auf der Orgel. Am 15. und 16. Dezember interpretiert das Bläserensemble der Dommusik Teile aus den Songs of Sanctuary von Karl Jenkins – samt dem Gassenhauer Adiemus. Unterstützt werden die Bläser auf den Balkonen durch Domorganistin Judith Trifellner-Spalt an der Großen Orgel der Westempore. Das Vokalensemble der Jugendkantorei am Dom stimmt am 22. und 23. Dezember unter der Leitung von Gerrit Stadlbauer und dem Titel Veni, veni Emanuel auf das Weihnachtsfest ein. Domorganist Philipp Pelster improvisiert an der Großen Orgel. Zum Jahresabschluss lässt die Singschul‘ der Oper Graz am 29. und 30. Dezember unter der Leitung von Andrea Fournier achtzig Jahre nach der Uraufführung Benjamin Brittens Ceremony of Carols im Kuppelraum erklingen. Die instrumentale Begleitung liefern die Vierungsorgeln . „Britische Kathedralklänge kommen nach Salzburg.“ Man wolle mit diesen Alternativprogrammen die „Grenzen der traditionellen Adventskonzerte sprengen“. Musik, die mit dem Raum interagiert, direkt vom Himmel zu kommen scheint und die moderne Musikauswahl machen dieser Konzertreihe zu einem Highlight der festlichen Saison. (EDS-Carollo / dpk-klaba) MUSICA CAELESTIS – von 8. bis 30. Dezember jeweils am Freitag und am Samstag um 16 Uhr im Salzburger Dom – Programme, Tickets (Erwachsene 12 Euro, Jugendliche bis 18 frei) – www.salzburger-dom.at Bilder: Eva trifft Fotografie Weiter >