Als man noch analog spielte

f Share Tweet KUNST IM TRAKLHAUS / GALERY WEEK_END 05/05/23 Das waren noch Zeiten, als man zum Spielen nicht das Handy zückte, ja, sich nicht mal an einen PC oder Laptop setzte. Playboard heißt eine Ausstellung, die man noch morgen Samstag (6.5.) in der Galerie Kunst im Traklhaus sehen kann. Bei einem der Art-Walks zum Salzburger Gallery Week-End gibt’s dort sogar eine englischsprachige Führung. Ad Minoliti (geb. 1980 in Buenos Aires) hat für Playboard die Galerie Kunst im Traklhaus in ein begehbares Brettspiel. Es ist von bekannten Brettspielen wie von kindlichen Vorstellungswelten gleichermaßen inspiriert. „In der scheinbaren Leichtigkeit verräumlichter Malerei nutzt Minoliti Farbsysteme jedoch als politische Referenzen“, heißt es über diese Schau. „Im Spiel mit Farben und Formen lädt die Ausstellung ein zur Auseinandersetzung mit einer non-binären Gegenwart und deren Geschichte.“ Die Schau hat einen Ausstellungsreigen zum 70-Jahre-Jubiläum der Internationalen Sommerakademie eröffnet. Bis September 2023 präsentiert man in der Galerie Kunst im Traklhaus internationale Künstlerinnen und Künstler, die sich aus feministischer, queerer, non-binärer Perspektive dem Sehen heute annähern. In diesen Tagen findet das Salzburger Gallery Week_End zum dritten Mal statt. Damit versucht die Berufsgruppe für den Kunsthandel in der Wirtschaftskammer Kundschaft anzulocken. „Das reale Erlebnis und die direkte Auseinandersetzung mit den Werken und Inhalten der Kunst sind gerade in der heutigen Zeit, in der so vieles in den digitalen Raum verlagert wird, ein wirklich hoch einzuschätzendes Gut“, sagt dazu Ulrike Reinert, die Sprecherin der Sparte Kunsthandel. Ein besonderes Angebot die Art_Walks, Führungen durch jeweils mehrere Galerien und Ausstellungen. Drei Damen machen sich da auf den weg. Victoria Fahrengruber ist Kunstvermittlerin am Museum der Moderne Salzburg, Ingrid Hyra ist als freie Kunst- und Kulturvermittlerin in Salzburg tätig, Paula Marschalek kommt aus Wien. www.traklhaus.at – www.summeracademy.at – www.gallery-weekend-salzburg.com Bilder: Kunst im Traklhaus / Rudolf Strobl Weiter >