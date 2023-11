Schule der Phantasie

f Share Tweet STICH-WORT 10/09/23 Seit 1993, also seit dreißig Jahren, gibt es die Schule der Phantasie in Salzburg. Mit den Angeboten fördert man ohne Leistungsdruck die freie und spontane Kreativität. Die Kinder werden angeregt und ermutigt, sich künstlerisch auszudrücken und Ideen zu verwirklichen. Im Vordergrund stehen Staunen, Entdecken, Wahrnehmen und das freudvolle, spielerische Gestalten. Im Rahmen des Sommer- und Jahresprogramms finden die Kurse an verschiedenen Orten u.a. im Freien, in Schulen oder im Atelier der Lebenshilfe statt. Prof. Rudolf Seitz, langjähriger Präsident der Akademie der Bildenden Künste in München und in Salzburg über Jahrzehnte einer der Ideengeber für die Internationale Pädagogischen Werktagung, hat im Jahr 1981 in München die Schule der Phantasie gegründet. Zu diesem Schritt inspiriert hat ihn sein Lehrer Oskar Kokoschka, der in Salzburg die „Schule des Sehens“ gegründet hat – die heutige Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst. Seit 1993 gibt es eine solche Schule der Phantasie in Salzburg. Margitta Bukovski erweiterte das Projekt noch um viele verschiedene Bereiche, die den Verein heute ausmachen. Seit 2015 leitet Sabine Revers den Verein als Obfrau. Sie führt die Grundidee mit den Erweiterungen weiter, und vertieft die Werte-Arbeit mit den Kindern. „Eine Zeit des Umbruchs ist die Zeit der Fantasie“, sagt Sabine Revers. „Kinder, die ihre Fantasie bewahren oder wieder aktivieren, haben emotionale Kompetenz entwickelt und können sich besser ausdrücken. Sie werden zu Erwachsenen, die durch ihre Vorstellungskraft in der Lage sind, innovative Lösungen für Problem zu finden. Sie können ihre Träume und Werte verfolgen. Damit leisten sie einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Als Eltern bauen sie eine stärkere Bindung zu ihren Kindern auf, da sie gemeinsam kreative Aktivitäten unternehmen können. In Bezug auf unsere Welt kann die Fantasie dazu beitragen, dass Menschen innovative Lösungen für globale Herausforderungen finden. Die Fantasie zu schulen, also zu fördern und zu stärken, bringe einen großen gesellschaftlichen Mehrwert. "Als Verein wünschen wir uns, dass Fantasie und Kreativität, gepaart mit sozialen Fähigkeiten und Talenten als die Zukunftskompetenz erkannt wird und danken insbesondere der Stadt Salzburg für ihre Unterstützung. Wir werden weiterhin alles daransetzen, dass wir möglichst vielen Menschen die Stärkung ihrer Fantasie ermöglichen." Die Gründerin der Schule der Phantasie, Margitta Bukovski-Müller erhält für ihre Verdienste das Stadtsiegel in Gold der Stadt Salzburg. Margitta Bukovski wurde in Graz geboren und lebt seit 1979 in Salzburg. Von 1969 bis 1989 war sie Lehrerin an Gymnasien in Graz und Salzburg in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Bildnerische Erziehung. Seit 1992 hält sie als Kreativtrainerin Ausbildungs- und Fortbildungs-Seminare im Rahmen der von ihr ins Leben gerufenen Schule der Phantasie. (InfoZ) www.schulederphantasie.at Bilder: www.schulederphantasie.at (1); Lindenbauer Photo Design (1); Margitta Bukovski-Müller (1) < Zurück

