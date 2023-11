Lesen, säen, ernten

STICH-WORT 07/11/23 Der Überraschungseffekt ist hoch, denn eigentlich hätten wir eine Tauschbörse für Saatgut eher im Haus der Natur erwartet. Eine solche wurde jetzt eingerichtet – in der Salzburger Stadtbibliothek! Dort hat man dafür einen ausrangierten Karteikasten umfunktioniert. Von Reinhard Kriechbaum „Der alte Karteikasten birgt bereits 2.502 Sackerl Saatgut", heißt es in einer Presseaussendung dazu. Garteln sei bei vielen Salzburgerinnen und Salzburgern ein überaus beliebtes Hobby. „Ab sofort berücksichtigt die Salzburger Stadtbibliothek diese Tatsache mit einer neuen Sparte – der Saatgut-Bibliothek." Cornelia Habermeier-Grafl ist von Beruf ja Bibliothekarin, aber für dieses Projekt ordnet sie nicht Bücher, sondern kleine Papiersäckchen. Die Idee hinter der Saatgut-Bibliothek: die Vielfalt an Saatgut zu erhalten und anderen zur Verfügung zu stellen. Zum Start werden 197 verschiedene Sorten angeboten, die Palette reicht von Paradeisern und Paprika in allen Farben über Salate und Blattgemüse bis zu diversen Obstsorten. Auch alte und regionale Sorten sind vertreten. 2.502 Sackerl also derzeit. Es sollten nicht weniger werden, denn die Sache soll auf Tauschbasis funktionieren. Die Gartler bringen eigenes Saatgut und nehmen andere Sorten in gleicher Menge mit. Die Körndln werden in kleine Sackerln (ca. 75 x 110 mm) portioniert und sollten ordentlich beschriftet werden (Art und Sortenname, Aussaat, Hinweise, Jahr der Saatgewinnung). Sackerln gibt es auch in der Stadtbibliothek. „Das Saatgut muss samenfest, trocken und keimfähig sein. Erwünscht sind Samen von Gemüse, Obst, Kräutern oder Blumen, aber keine von Kürbissen und Zucchini." Verpönt sind Hybridzüchtungen (F1-Sorten) und Neophyten, also nicht-heimische Arten. Die nette Idee hat uns natürlich neugierig gemacht. Wie viele Bücher hat denn die „Gartenabteilung" der Stadtbibliothek? Deren Leiter Helmut Windinger hat prompt geantwortet und betont: „Alles, was wir tun, tun wir immer im Hinblick auf Bücher und die Beschäftigung mit Literatur. Es wurde daher im Zuge der Umsetzung der Saatgut-Bibliothek auch eine eigene Präsentation von Büchern, die sich mit den Themen Garten beschäftigen, im dritten Stock der Bibliothek in prominenter Lage eingerichtet." Über tausend Bücher zum Thema Garten „im umfassenden Sinn" habe man in der Stadtbibliothek, sagt Windinger. „272 Bücher beschäftigen sich mit Pflanzen- und Gartenbau allgemein und Nutzpflanzen, Gemüse, Obst im Speziellen. 754 Bücher beschäftigen sich mit Zierpflanzen, Ziersträuchern und der Gartenpflege und -gestaltung in Klein- und Hausgärten, 25 Bücher beschäftigen sich mit dem Selbstversorgergarten." Auch das sei ein immer mehr nachgefragtes Thema. Bilder: Stadtbibliothek Salzburg Weiter >