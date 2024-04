zwei leere sessel unterhalten sich

RAURISER LITERATURTAGE / ERÖFFNUNG 04/04/24 ich bin unbesetzt. du auch? auf mir liegt ein zettelchen. ich höre - einen bass, eine gitarre, eine geige. es schwingt und es hüpft. ich fühl mich wohl als sessel. aufgestellt wie ich bin. anfangs waren wir viele und dann nur noch zwei. Von Dominic Roithmair und Philipp Theimer

viele namen.

ich kenn mich nicht aus.

wichtig ist, wer was schreibt.

ein hoch auf vergangenes, auch wenn die zwei nicht mehr auf uns weilen.

die preise werden vergeben und es wird geklatscht.

wer auf einmal sitzt auf mir?

es ist der schießende fotograf - matthias gruber und luka leben im visir.

politiker sind geblendet.

und jetzt?

märchenhaftes lob und fabelhafte kritik.

die einsamkeit wird in ihrer einzigartigkeit gefeiert. die probleme des modernen menschen, der zu literatischen texten aufruft.

hat der gerade das ende vorgelesen?

bist du immer noch allein?

ich fühl mich kühl.

gruber betritt die bühne, bricht das eis. er liest. ich wippe.

warum wippst du?

schwunghaftes ende der saiten. auf uns wird nicht geklatscht. Für DrehPunktKultur berichten aus Rauris Studentinnen und Studenten von Uta Degner im Rahmen der Lehrveranstaltung „Literaturbetrieb und literarisches Leben in Österreich (Rauriser Literaturtage 2024)“ am Fachbereich Germanistik von den Rauriser Literaturtagen Die Lesungen und Gespräche der Rauriser Literaturtage bis Sonntag (7.4.) werden zum Teil über die Website der Literaturtage und den Kooperationspartner FS1 als Livestream oder zeitversetzt online ausgestrahlt. Alle Programmpunkte, Termine und Informationen – www.rauriser-literaturtage.at Weiter >