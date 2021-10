JUGEND-IMPRO-THEATERTAG: Abgesagt!

f Share Tweet NACH REDAKTIONSSCHLUSS 15/10/21 Die Absage kam extrem kurzfristig, am Freitag (15.10.) nachmittags: Der für Sonntag (17.10.) in Abtenau geplant gewesene JUGENDimproTHEATERTAG des Amateurtheaterverbands kann pandemiebedingt nicht stattfinden. Veronika Pernthaner-Maecke erklärt den Grund: „Ich kann es nicht verantworten, in einem Bezirk, in dem die Inzidenz unter Jugendlichen bei über 700 liegt, diese mit Jugendlichen aus dem ganzen Land 'durchzumischen' und damit eine Weiterverbreitung des Virus zu beschleunigen.“ Unter diesen Umständen sei ein Theatertag „mit fröhlichem Austausch und kreativer Begegnung“ nicht möglich. Mit Maske, Abstand und Vorsicht sei Improtheater nicht machbar. „Wir warten daher die neuerliche Verordnung nicht ab, sondern reagieren in Eigenverantwortung, aber mit großem Bedauern.“ Der Jugendtheatertag des Amateurtheaterverbands Salzburg ist nun schon zum dritten Mal abgesagt. (Amateurtheaterverband) Zur Hintergrund-Geschichte

Ausprobieren, ob die Bühne (noch) Spaß macht Weiter >