STICH-WORT 26/05/21 Dieser Tage hatte in der Wiener Staatsoper Monteverdis L'Incoronazione di Poppea Premiere. Unser Leser Anton Holzapfel war drin – und er schreibt uns: „Trotz der Fülle von starken optischen und teils auch sängerischen Eindrücken sind Assoziationen zu Ihren jüngsten Glossen aufgefallen. Ob unser Herr Bundeskanzler die folgenden Dialoge wohl auf sich bezogen hätte?" NEUNTE SZENE

Nero, Seneca NERO

Ich habe mich also entschlossen,

Meister Seneca,

Octavia als Gattin

zu verstoßen

und Poppea zu heiraten. SENECA

Mein Gebieter, selbst in den schönsten Plänen

verbirgt sich häufig ein Grund zur Reue.

Die Leidenschaft ist eine schlechte Ratgeberin,

sie hasst die Gesetze und verachtet die Vernunft. NERO

Vernunft gebietet ein strenges Mass für den

Untergebenen, aber nicht für den, der Befehle gibt. SENECA

Im Gegenteil, unvernünftige Befehle

untergraben den Gehorsam. NERO

Keine Belehrungen! Ich werde tun, was ich will. SENECA

Verärgere nicht Volk und Senat. NERO

Senat und Volk sind mir egal. SENECA

Denk an dich selbst und deinen guten Namen. NERO

Verleumdern reisse ich die Zunge heraus. SENECA

Je stummer du sie machst, desto mehr reden sie. NERO

Octavia ist frigide und unfruchtbar. SENECA

Wer keine Gründe hat, sucht nach Ausflüchten. NERO

Wer die Mittel hat, kann Gründe vortäuschen. SENECA

Aber kein gutes Ende nach ungerechter Tat. NERO

Das Recht ist immer auf der Seite der Macht. SENECA

Der unfähige Herrscher hat beschränkte Macht. NERO

Gewalt ist das Gesetz im Frieden … SENECA

Gewalt erzeugt Hass … NERO

... wie das Schwert im Krieg, … SENECA

… und gibt böses Blut. NERO

..und Vernunft ist nicht vonnöten. SENECA

Die Vernunft regiert die Menschen und die Götter. NERO

Ich verliere meine Geduld mit dir. Was du auch sagst,

und ungeachtet des Volkes, des Senats

und Octavias, des Himmels und der Hölle,

gleichgültig, ob recht oder unrecht:

Poppea soll heute meine Frau werden. SENECA

Das schlechteste Argument muss siegen,

Das schlechteste Argument muss siegen,

sobald die Macht mit der Vernunft kämpft. Monteverdis Oper L'Incoronazione di Poppea ist 1642 uraufgeführt worden. Der Librettist war der italienische Jurist und Dichter Giovanni Francesco Busenello (1598-1659). Zeitweise war er auch venezianischer Botschafter in Mantua, also mit den Niederungen einer gar nicht zimperlichen Tagespolitik wohl vertraut. In Venedig war er Mitglied mehrerer literarischer Akademien, den Umoristi, Imperfetti … aber jetzt hören wir auf, bevor uns noch eine Glosse einfällt. „L'Incoronazione di Poppea" in der Wiener Staatsoper – www.wiener-staatsoper.at

